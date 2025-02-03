PTI: визит Моди в США намечен на 12-13 февраля

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Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в США планируется 12-13 февраля. Об этом со ссылкой на источники передает агентство PTI.

Сообщается, что глава индийского правительства прибудет в Вашингтон с двухдневным визитом после посещения Франции, где он примет участие в саммите по вопросам искусственного интеллекта 10 и 11 февраля.

В конце прошлого месяца по итогам телефонного разговора с Моди президент США Дональд Трамп заявил, что индийский премьер намерен посетить с визитом США в феврале.