Евросоюз и Молдавия согласовали стратегию интеграции в энергорынок объединения

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Евросоюз и Молдавия согласовали двухлетнюю стратегию интеграции Кишинева в энергетический рынок ЕС с бюджетом в €250 млн. Соответствующее сообщение распространила Еврокомиссия (ЕК).

"Еврокомиссия и Республика Молдавия согласовали двухлетнюю всеобъемлющую стратегию энергетической независимости и устойчивости Молдавии. Она призвана отвязать Молдову от ненадежности поставок энергии из России и полностью интегрировать ее в энергетический рынок ЕС", - следует из заявления ЕК.

Так, согласно документу, "совокупная поддержка Молдавии составит €250 млн на 2025 год, из них €100 млн будут переданы ЕС к середине апреля".