Китай применяет пошлины на нефть, уголь и СПГ из США

© CFOTO/ Sipa USA via Reuters Connect/ТАСС

Госсовет КНР с 10 февраля текущего года устанавливает пошлины на импорт энергоресурсов из США. Нефть будет облагаться пошлиной в размере 10%, уголь и СПГ - 15%, следует из указа Госсовета.

Вместе с тем пошлиной в 10% будут облагаться американские многолитражные автомобили, пикапы и сельхозтехника.

В 2024 году товарооборот между Китаем и США составил $688,28 млрд. Поставки американской продукции в Китай составили $163,62 млрд. Соединенные Штаты не являются основным поставщиков энергоресурсов в КНР. Поставки нефти из США в денежном выражении составили $6 млрд, СПГ - $2,4 млрд, каменноугольного кокса - $1,8 млрд.