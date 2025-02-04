Мирошник: в России в результате ударов ВСУ за неделю погибли 11 человек

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В результате обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) ряда российских регионов за минувшую неделю погибли 11 гражданских лиц, еще более 70 человек пострадали. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

"За минувшую неделю из-за обстрелов нацистов пострадали 87 мирных жителей: ранены 76 человек, в том числе 1 несовершеннолетний, погибли 11 человек, в том числе 1 несовершеннолетний. Всего же по мирным целям на российских территориях за прошедший семидневный период украинские вооруженные формирования выпустили по меньшей мере 1 925 боеприпасов", - указал он.

По данным дипломата, наибольшему числу атак со стороны ВСУ на минувшей неделе подвергались населенные пункты Донецкой Народной Республики, Белгородской и Херсонской областей, в этих субъектах зафиксировано наибольшее число получивших ранения мирных жителей.