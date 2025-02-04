ТАСС: IIHF отказала в допуске сборной России для участия в ЧМ 2026 года

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Международная федерация хоккея (IIHF) отказала в допуске сборной России для участия в чемпионате мира 2026 года. Об этом со ссылкой на источник передает агентство ТАСС.

В Швейцарии 2-4 февраля проходит заседание совета IIHF, в ходе которого обсуждается вопрос допуска команд из России к международным турнирам.

"Российскую сборную не пустили на мировое первенство 2026 года", - говорится в сообщении.

Согласно решению IIHF, сборные России и Белоруссии не выступают на международных соревнованиях с февраля 2022 года. В связи с этим национальные команды уже пропустили три чемпионата мира, а также не выступят на предстоящем в 2025 году турнире.

В конце марта 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать российских спортсменов к соревнованиям, но только в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. Вместе с тем МОК рекомендовал не допускать россиян к участию в командных видах спорта, сделав исключение только для представителей индивидуальных дисциплин.