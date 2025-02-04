Поклонников Зеленского в команде Трампа нет

Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

Команда Дональда Трампа достаточно разношерстна и по общему составу, и в плане позиции по основным вопросам внутренней и внешней политики. Это касается и российско-украинской повестки. «Среднее по палате» консенсусное мнение заключается в том, что Украину нужно сохранить как инструмент давления на Россию, при этом постаравшись положить основные издержки помощи ей на европейцев. Это мнение сопряжено с общим мнением американских элит. Как и по многим другим вопросам – если бы Трамп вел к власти совсем уж революционеров, его бы к ней не допустили, или бы сопротивлялись так же ожесточенно, как раньше. Речь, видимо, о согласованной или как минимум не слишком отвергаемой основными «держателями акций» политики США перезагрузке американского проекта.

«Ястребами» в окружении Трампа считаются госсекретарь Марк Рубио, спецпосланник по российско-украинской проблематике Кит Келлог, кандидат на пост старшего директора по вопросам борьбы с терроризмом в Совете нацбезопасности Белого дома Себастьян Горка (этот выходец из Венгрии выделяется особой русофобией в духе Бжезинского), советник по нацбезопасности Майкл Уолц и министр обороны Пит Хегсет. Последний достаточно показателен как камертон той самой «средней по палате» температуры. С одной стороны, он еще в марте 2022-го говорил: «На кону стоит отпор авторитарному лидеру, который по сути говорит: „Я хочу вернуть Советский Союз, я хочу вернуть Украину, я хочу вернуть Киев“». С другой – выступал против вкачивания ресурсов в киевский режим и говорил, что меньше всего бы хотел отправить своего сына отвоевывать Донбасс у России.

Недавно на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Хегсет лишний раз продемонстрировал расплывчатость своей позиции. На вопрос, собирается ли Вашингтон отказываться от Украины, отставной офицер ответил: «Мы знаем, кто агрессор. Мы знаем, кто хороший парень. Мы хотели бы видеть это [мирное урегулирование] настолько выгодным для украинцев, насколько возможно». И избежал прямого ответа на вопрос о дальнейших военных поставках Киеву, переложив основную ответственность на чужие плечи: «В случае утверждения я гарантирую, что Министерство обороны будет играть ключевую роль в общегосударственных усилиях по поддержке специального посланника президента по вопросам Украины и России [Кита Келлога]».

Келлог тоже позицию, которую можно трактовать по-разному. Он автор так называемого «мирного плана» своего имени. Но ключевые моменты этого плана, вроде заморозки конфликта по линии боевого соприкосновения и ввода на Украину натовских миротворцев, выдают в нем замаскированное стратегическое поражение России. Да, он явно не в восторге от Зеленского, визит к которому недавно отменил в последний момент, и не прочь поменять его на кого-то другого, но пока работает с кем/чем есть и от поддержки Украины не отказывается.

Впрочем, есть в президентском окружении и фигуры, более явно, а не только жестами выражающие отношение к Зеленскому и компании. Такова, например, кандидат в руководители нацразведки Тулси Габбард. За свое мировоззрение она не раз была обвинена в работе на врагов США, и по этому поводу ответила прямо на сенатских слушаниях по своей кандидатуре: «Те, кто выступает против моей кандидатуры, обвиняют меня в том, что я марионетка Трампа, марионетка Путина, марионетка Асада, марионетка Моди. Не признают абсурдности одновременного пребывания марионеткой нескольких разных кукловодов».

Габбард откровенно признавала наличие на Украине американских биолабораторий, подчеркивая, что информация об этом приравнивается в США к госизмене. А два года назад она достаточно резко высказалась о нелегитимном украинском президенте: «Наши собственные лидеры буквально превозносят Зеленского. Они разожгли украинский конфликт и внушают нам, что мы должны защитить демократию и свободу на Украине, иначе под угрозой окажется демократия и свобода во всем мире. Что ж, давайте посмотрим, какую же демократию поддерживает Зеленский в своей стране. Вы знаете, он не только посадил в тюрьму своих политических оппонентов, но и ликвидировал их партии. Он закрыл все СМИ, которые не контролировались им и его администрацией. Никакой свободы слова, никакой политической оппозиции, а затем он принялся за религию. На Украине нет никакой свободы вероисповедания. Он закрыл вторую по величине христианскую церковь в этой стране, и ради чего? Во имя демократии и свободы? Как он может быть сторонником тех идей демократии, которые когда-то создали и распространяли в США? Это все должно стать тревожным звоночком для нас. Политика, которую проводит Зеленский, не имеет ничего общего с демократией. Она больше похожа на диктатуру или авторитаризм».

Критичен к киевскому режиму и адвокат Каш Патель, номинированный хозяином Белого дома на должность главы ФБР. Еще в 2023-м он предлагал провести аудит американской финансовой помощи киевскому режиму: «Мы же не отправили $1 млрд, будто это маленькая сумма, верно? Мы отправили в одну страну в сотни раз больше. Я не знаю, как конгрессу удается оправдываться…Мы не можем слепо доверять [Зеленскому], выдавая сотни миллиардов долларов, при этом не обязывая его отчитываться, куда ушли деньги». В качестве примера ложных угроз, под которые Украина получала транши, Патель привел инцидент с попаданием ракеты на территорию Польши. Зеленский тогда заявил, что ракета была российской, но позже выяснилось, что она украинская.

Известно отношение к Зеленскому и один из ближайших соратников Трампа, миллиардера Илона Маска, руководителя Департамента эффективности правительства. Мы уже писали о колких мемах и шутках, отпущенных им в адрес киевского главаря в последнее время. Например, когда Зеленский сказал, что Трамп не сможет принудить Украину к переговорам с Россией, Маск заметил: «У него потрясающее чувство юмора». На самом деле, таких шуток было значительно больше, чем одна или две. Скажем, после того, как «Зе» автоматически без выборов продлил истекшие президентские полномочия, миллиардер съязвил: «Я думал, мы там [на Украине] для того, чтобы «поддерживать демократию». Впрочем, были у него и менее сатирические высказывания. Например, он назвал Зеленского человеком, «давно живущим в своей реальности» и отличающимся в худшую сторону от Залужного, который «ценит жизни своих людей и трезво смотрит на происходящее».

Часто критически отзывался о Зеленском и Такер Карлсон, главный информационный сподвижник Трампа и его неформальный посланник по особым поручениям, несколько раз в прошлом году бывавший в Москве. Вот его буквально сегодняшнее высказывание: «У него присутствуют все черты диктатора. Первая черта диктатора — он не избран. Зеленский не избран. Он также запретил религиозную конфессию. Он убивал своих политических оппонентов. Он запретил языковую группу. И то, что его поддерживают британские спецслужбы не делает его не диктатором». Схожих взглядов придерживается Мэтт Гетц, бывший член Палаты представителей, номинировавшийся на пост генпрокурора, но взявший самоотвод из-за многочисленных нападок. В феврале 2023 года он вместе с еще десятью членами конгресса внесли проект резолюции с требованием о прекращении помощи Украине. Наиболее же хорошо к России и плохо к киевскому режиму относится Роберт Кеннеди-младший, номинированный на должность главы минздрава. Он называл российско-украинский конфликт «войной США против России», произошедшей из-за саботажа Минских соглашений, поддержкой США майдана-2014 и нарушения Вашингтоном обещания не расширять НАТО на Восток. По словам Кеннеди, США превратили Украину в «скотобойню» и реализуют там интересы своего ВПК.

Нетрудно, однако, заметить, что в силу служебных полномочий российско-украинской проблематикой будут в первую очередь заниматься люди с антироссийской либо расплывчатой позицией, относительно терпимо относящиеся к Зеленскому либо, по крайней мере, не особо критикующие его публично. Явные критики же киевского режима и прежней украинской политики США в основном займутся внутренней политикой (и то если будут утверждены) либо вообще не имеют формальных должностей. Конечно, и их работа может существенно повлиять на внешнюю политику – например, в случае расследования бюджетных трат на помощь Украине. Но наиболее вероятной доминантой политики на российско-украинском направлении будет та, что мы описали в начале материала.