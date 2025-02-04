Rate it
/ Украина / Политика / США: после империи / Второй срок Трампа
Поклонников Зеленского в команде Трампа нет

Критиков киевского режима хватает, но они в основном сосредоточатся на внутренней политике

Поклонников Зеленского в команде Трампа нет
По теме:

Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

Команда Дональда Трампа достаточно разношерстна и по общему составу, и в плане позиции по основным вопросам внутренней и внешней политики. Это касается и российско-украинской повестки. «Среднее по палате» консенсусное мнение заключается в том, что Украину нужно сохранить как инструмент давления на Россию, при этом постаравшись положить основные издержки помощи ей на европейцев. Это мнение сопряжено с общим мнением американских элит. Как и по многим другим вопросам – если бы Трамп вел к власти совсем уж революционеров, его бы к ней не допустили, или бы сопротивлялись так же ожесточенно, как раньше. Речь, видимо, о согласованной или как минимум не слишком отвергаемой основными «держателями акций» политики США перезагрузке американского проекта.

«Ястребами» в окружении Трампа считаются госсекретарь Марк Рубио, спецпосланник по российско-украинской проблематике Кит Келлог, кандидат на пост старшего директора по вопросам борьбы с терроризмом в Совете нацбезопасности Белого дома Себастьян Горка (этот выходец из Венгрии выделяется особой русофобией в духе Бжезинского), советник по нацбезопасности Майкл Уолц и министр обороны Пит Хегсет. Последний достаточно показателен как камертон той самой «средней по палате» температуры. С одной стороны, он еще в марте 2022-го говорил: «На кону стоит отпор авторитарному лидеру, который по сути говорит: „Я хочу вернуть Советский Союз, я хочу вернуть Украину, я хочу вернуть Киев“». С другой – выступал против вкачивания ресурсов в киевский режим и говорил, что меньше всего бы хотел отправить своего сына отвоевывать Донбасс у России.

Недавно на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Хегсет лишний раз продемонстрировал расплывчатость своей позиции. На вопрос, собирается ли Вашингтон отказываться от Украины, отставной офицер ответил: «Мы знаем, кто агрессор. Мы знаем, кто хороший парень. Мы хотели бы видеть это [мирное урегулирование] настолько выгодным для украинцев, насколько возможно». И избежал прямого ответа на вопрос о дальнейших военных поставках Киеву, переложив основную ответственность на чужие плечи: «В случае утверждения я гарантирую, что Министерство обороны будет играть ключевую роль в общегосударственных усилиях по поддержке специального посланника президента по вопросам Украины и России [Кита Келлога]».

Келлог тоже позицию, которую можно трактовать по-разному. Он автор так называемого «мирного плана» своего имени. Но ключевые моменты этого плана, вроде заморозки конфликта по линии боевого соприкосновения и ввода на Украину натовских миротворцев, выдают в нем замаскированное стратегическое поражение России. Да, он явно не в восторге от Зеленского, визит к которому недавно отменил в последний момент, и не прочь поменять его на кого-то другого, но пока работает с кем/чем есть и от поддержки Украины не отказывается.

Впрочем, есть в президентском окружении и фигуры, более явно, а не только жестами выражающие отношение к Зеленскому и компании. Такова, например, кандидат в руководители нацразведки Тулси Габбард. За свое мировоззрение она не раз была обвинена в работе на врагов США, и по этому поводу ответила прямо на сенатских слушаниях по своей кандидатуре: «Те, кто выступает против моей кандидатуры, обвиняют меня в том, что я марионетка Трампа, марионетка Путина, марионетка Асада, марионетка Моди. Не признают абсурдности одновременного пребывания марионеткой нескольких разных кукловодов».

Габбард откровенно признавала наличие на Украине американских биолабораторий, подчеркивая, что информация об этом приравнивается в США к госизмене. А два года назад она достаточно резко высказалась о нелегитимном украинском президенте: «Наши собственные лидеры буквально превозносят Зеленского. Они разожгли украинский конфликт и внушают нам, что мы должны защитить демократию и свободу на Украине, иначе под угрозой окажется демократия и свобода во всем мире. Что ж, давайте посмотрим, какую же демократию поддерживает Зеленский в своей стране. Вы знаете, он не только посадил в тюрьму своих политических оппонентов, но и ликвидировал их партии. Он закрыл все СМИ, которые не контролировались им и его администрацией. Никакой свободы слова, никакой политической оппозиции, а затем он принялся за религию. На Украине нет никакой свободы вероисповедания. Он закрыл вторую по величине христианскую церковь в этой стране, и ради чего? Во имя демократии и свободы? Как он может быть сторонником тех идей демократии, которые когда-то создали и распространяли в США? Это все должно стать тревожным звоночком для нас. Политика, которую проводит Зеленский, не имеет ничего общего с демократией. Она больше похожа на диктатуру или авторитаризм».

Критичен к киевскому режиму и адвокат Каш Патель, номинированный хозяином Белого дома на должность главы ФБР. Еще в 2023-м он предлагал провести аудит американской финансовой помощи киевскому режиму: «Мы же не отправили $1 млрд, будто это маленькая сумма, верно? Мы отправили в одну страну в сотни раз больше. Я не знаю, как конгрессу удается оправдываться…Мы не можем слепо доверять [Зеленскому], выдавая сотни миллиардов долларов, при этом не обязывая его отчитываться, куда ушли деньги». В качестве примера ложных угроз, под которые Украина получала транши, Патель привел инцидент с попаданием ракеты на территорию Польши. Зеленский тогда заявил, что ракета была российской, но позже выяснилось, что она украинская.

Известно отношение к Зеленскому и один из ближайших соратников Трампа, миллиардера Илона Маска, руководителя Департамента эффективности правительства. Мы уже писали о колких мемах и шутках, отпущенных им в адрес киевского главаря в последнее время. Например, когда Зеленский сказал, что Трамп не сможет принудить Украину к переговорам с Россией, Маск заметил: «У него потрясающее чувство юмора». На самом деле, таких шуток было значительно больше, чем одна или две. Скажем,  после того, как «Зе» автоматически без выборов продлил истекшие президентские полномочия, миллиардер съязвил: «Я думал, мы там [на Украине] для того, чтобы «поддерживать демократию». Впрочем, были у него и  менее сатирические высказывания. Например, он назвал Зеленского человеком, «давно живущим в своей реальности» и отличающимся в худшую сторону от Залужного, который «ценит жизни своих людей и трезво смотрит на происходящее».

Часто критически отзывался о Зеленском и Такер Карлсон, главный информационный сподвижник Трампа и его неформальный посланник по особым поручениям, несколько раз в прошлом году бывавший в Москве. Вот его буквально сегодняшнее высказывание: «У него присутствуют все черты диктатора. Первая черта диктатора — он не избран. Зеленский не избран. Он также запретил религиозную конфессию. Он убивал своих политических оппонентов. Он запретил языковую группу. И то, что его поддерживают британские спецслужбы не делает его не диктатором». Схожих взглядов придерживается Мэтт Гетц, бывший член Палаты представителей, номинировавшийся на пост генпрокурора, но взявший самоотвод из-за многочисленных нападок. В феврале 2023 года он вместе с еще десятью  членами конгресса внесли проект резолюции с требованием о прекращении помощи Украине. Наиболее же хорошо к России и плохо к киевскому режиму относится Роберт Кеннеди-младший, номинированный на должность главы минздрава. Он называл российско-украинский конфликт «войной США против России», произошедшей из-за саботажа Минских соглашений, поддержкой США майдана-2014 и нарушения Вашингтоном обещания не расширять НАТО на Восток. По словам Кеннеди, США превратили Украину в «скотобойню» и реализуют там интересы своего ВПК.

Нетрудно, однако, заметить, что в силу служебных полномочий российско-украинской проблематикой будут в первую очередь заниматься люди с антироссийской либо расплывчатой позицией, относительно терпимо относящиеся к Зеленскому либо, по крайней мере, не особо критикующие его публично. Явные критики же киевского режима и прежней украинской политики США в основном займутся внутренней политикой (и то если будут утверждены) либо вообще не имеют формальных должностей. Конечно, и их работа может существенно повлиять на внешнюю политику – например, в случае расследования бюджетных трат на помощь Украине. Но наиболее вероятной доминантой политики на российско-украинском направлении будет та, что мы описали в начале материала.

 

 
Нравится
Добавить комментарий
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Логин

Ваш город:

Расширенный поиск
USD 04/02 97.9241
EUR 04/02 104.8872
Топ 10 новостей
13:35
Калашников отгрузил первую в 2025 году партию улучшенных АК-12
13:27
ТАСС: IIHF отказала в допуске сборной России для участия в ЧМ 2026 года
13:22
Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 68 беспилотников ВСУ
13:20
Песков отметил, что Трамп по сути предложил Украине покупать военную помощь
13:11
Посол Ирана в РФ примет участие в параде 9 мая в Москве
12:47
Российский рынок акций демонстрирует рост в начале основной торговой сессии
12:40
ВС РФ ударили по складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ
12:29
Песков: продолжение поставок американского оружия Украине очевидно
12:18
Мирошник: в России в результате ударов ВСУ за неделю погибли 11 человек
12:10
Китай применяет пошлины на нефть, уголь и СПГ из США
Все новости
Медведев: миру необходимо общее процветание, а не "золотой век Америки"
All_interviews
/ru/?module=news&action=view&id=176591
* Реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента:
Голос Америки, Idel.Реалии, Кавказ.Реалии, Крым.Реалии, Телеканал Настоящее Время, Azatliq Radiosi, Радио Свобода, Сибирь.Реалии, Фактограф, Север.Реалии, MEDIUM-ORIENT, Пономарев Лев Александрович, Савицкая Людмила Алексеевна, Маркелов Сергей Евгеньевич, Камалягин Денис Николаевич, Апахончич Дарья Александровна, Medusa Project, Первое антикоррупционное СМИ, VTimes.io, Баданин Роман Сергеевич, Гликин Максим Александрович, Маняхин Петр Борисович, Ярош Юлия Петровна, Чуракова Ольга Владимировна, Железнова Мария Михайловна, Лукьянова Юлия Сергеевна, Маетная Елизавета Витальевна, The Insider SIA, Рубин Михаил Аркадьевич, Гройсман Софья Романовна, Рождественский Илья Дмитриевич, Апухтина Юлия Владимировна, Постернак Алексей Евгеньевич, Телеканал Дождь, Петров Степан Юрьевич, Istories fonds, Шмагун Олеся Валентиновна, Мароховская Алеся Алексеевна, Долинина Ирина Николаевна, Шлейнов Роман Юрьевич, Анин Роман Александрович, Великовский Дмитрий Александрович, Альтаир 2021, Ромашки монолит, Главный редактор 2021, Вега 2021, Важные иноагенты, Каткова Вероника Вячеславовна, Карезина Инна Павловна, Кузьмина Людмила Гавриловна, Костылева Полина Владимировна, Лютов Александр Иванович, Жилкин Владимир Владимирович, Жилинский Владимир Александрович, Тихонов Михаил Сергеевич, Пискунов Сергей Евгеньевич, Ковин Виталий Сергеевич, Кильтау Екатерина Викторовна, Любарев Аркадий Ефимович, Гурман Юрий Альбертович, Грезев Александр Викторович, Важенков Артем Валерьевич, Иванова София Юрьевна, Пигалкин Илья Валерьевич, Петров Алексей Викторович, Егоров Владимир Владимирович, Гусев Андрей Юрьевич, Смирнов Сергей Сергеевич, Верзилов Петр Юрьевич, ЗП, Зона права, ЖУРНАЛИСТ-ИНОСТРАННЫЙ АГЕНТ, Вольтская Татьяна Анатольевна, Клепиковская Екатерина Дмитриевна, Сотников Даниил Владимирович, Захаров Андрей Вячеславович, Симонов Евгений Алексеевич, Сурначева Елизавета Дмитриевна, Соловьева Елена Анатольевна, Арапова Галина Юрьевна, Перл Роман Александрович, МЕМО, Mason G.E.S. Anonymous Foundation, Stichting Bellingcat, Москоу диджитал медиа, РС-Балт
Источник: https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/ данные на 15.10.2021
* Сведения реестра НКО, выполняющих функции иностранного агента:
Центр гендерных исследований, Четвертый сектор, Фонд защиты прав граждан Штаб, Институт права и публичной политики, Лаборатория социальных наук, Фонд борьбы с коррупцией, Альянс врачей, Центр по работе с проблемой насилия НАСИЛИЮ.НЕТ, Мы против СПИДа, СВЕЧА, Феникс ПЛЮС, Открытый Петербург, Гуманитарное действие, Лига Избирателей, Правовая инициатива, Гражданская инициатива против экологической преступности, Гражданский Союз, благотворительный Центр Хасдей Ерушалаим, Центр поддержки и содействия развитию средств массовой информации, Горячая Линия, В защиту прав заключенных, Институт глобализации и социальных движений, Центр социально-информационных инициатив Действие, ВМЕСТЕ, Благотворительный фонд охраны здоровья и защиты прав граждан, Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям, Фонд Тольятти, Новое время, Серебряная тайга, Так-Так-Так, центр Сова, центр Анна, Проект Апрель, Самарская губерния, Эра здоровья, общество Мемориал, Аналитический Центр Юрия Левады, Издательство Парк Гагарина, Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова, Сфера, СИБАЛЬТ, Уральская правозащитная группа, Женщины Евразии, Институт прав человека, Фонд защиты гласности, Центр по правам человека, Дальневосточный центр инициатив и социального партнерства, Пермский региональный правозащитный центр, Гражданское действие, Центр независимых социологических исследований, Сутяжник, АКАДЕМИЯ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА, Частное учреждение по реализации программ и проектов Совета Министров, Центр развития некоммерческих организаций, Гражданское содействие, Трансперенси Интернешнл-Р, Центр Защиты Прав Средств Массовой Информации, Институт развития прессы - Сибирь, Фонд поддержки свободы прессы, Гражданский контроль, Человек и Закон, Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова, Информационное агентство МЕМО.РУ, Институт региональной прессы, Институт Развития Свободы Информации, Экозащита!-Женсовет, Общественный вердикт, Евразийская антимонопольная ассоциация, Милославский Павел Юрьевич, Шнырова Ольга Вадимовна, Сечина Анастасия Евгеньевна, Чанышева Лилия Айратовна, Сидорович Ольга Борисовна, Таранова Юлия Николаевна, Туровский Александр Алексеевич, Васильева Анастасия Евгеньевна, Ривина Анна Валерьевна, Бурдина Юлия Владимировна, Бойко Анатолий Николаевич, Писемский Евгений Александрович, Пивоваров Андрей Сергеевич, Дугин Сергей Георгиевич, Аверин Виталий Евгеньевич, Барахоев Магомед Бекханович, Шевченко Дмитрий Александрович, Шарипков Олег Викторович, Мошель Ирина Ароновна, Шведов Григорий Сергеевич, Пономарев Лев Александрович, Каргалицкий Борис Юльевич, Созаев Валерий Валерьевич, Исакова Ирина Александровна, Исламов Тимур Рифгатович, Романова Ольга Евгеньевна, Щаров Сергей Алексадрович, Цирульников Борис Альбертович, Халидова Марина Владимировна, Людевиг Марина Зариевна, Федотова Галина Анатольевна, Паутов Юрий Анатольевич, Верховский Александр Маркович, Пислакова-Паркер Марина Петровна, Кочеткова Татьяна Владимировна, Чуркина Наталья Валерьевна, Акимова Татьяна Николаевна, Золотарева Екатерина Александровна, Рачинский Ян Збигневич, Жемкова Елена Борисовна, Гудков Лев Дмитриевич, Илларионова Юлия Юрьевна, Саранг Анна Васильевна, Захарова Светлана Сергеевна, Аверин Владимир Анатольевич, Щур Татьяна Михайловна, Щур Николай Алексеевич, Блинушов Андрей Юрьевич, Мосин Алексей Геннадьевич, Гефтер Валентин Михайлович, Симонов Алексей Кириллович, Флиге Ирина Анатольевна, Мельникова Валентина Дмитриевна, Вититинова Елена Владимировна, Баженова Светлана Куприяновна, Исаев Сергей Владимирович, Максимов Сергей Владимирович, Беляев Сергей Иванович, Голубева Елена Николаевна, Ганнушкина Светлана Алексеевна, Закс Елена Владимировна, Буртина Елена Юрьевна, Гендель Людмила Залмановна, Кокорина Екатерина Алексеевна, Шуманов Илья Вячеславович, Арапова Галина Юрьевна, Свечников Анатолий Мариевич, Прохоров Вадим Юрьевич, Шахова Елена Владимировна, Подузов Сергей Васильевич, Протасова Ирина Вячеславовна, Литинский Леонид Борисович, Лукашевский Сергей Маркович, Бахмин Вячеслав Иванович, Шабад Анатолий Ефимович, Сухих Дарья Николаевна, Орлов Олег Петрович, Добровольская Анна Дмитриевна, Королева Александра Евгеньевна, Смирнов Владимир Александрович, Вицин Сергей Ефимович, Золотухин Борис Андреевич, Левинсон Лев Семенович, Локшина Татьяна Иосифовна, Орлов Олег Петрович, Полякова Мара Федоровна, Резник Генри Маркович, Захаров Герман Константинович
Источник: http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx данные на 08.10.2021
* Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими:
Высший военный Маджлисуль Шура, Конгресс народов Ичкерии и Дагестана, Аль-Каида, Асбат аль-Ансар, Священная война, Исламская группа, Братья-мусульмане, Партия исламского освобождения, Лашкар-И-Тайба, Исламская группа, Движение Талибан, Исламская партия Туркестана, Общество социальных реформ, Общество возрождения исламского наследия, Дом двух святых, Джунд аш-Шам, Исламский джихад, Имарат Кавказ, АБТО, Правый сектор, Исламское государство, Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам, Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского, Аджр от Аллаха Субхану уа Тагьаля SHAM, АУМ Синрике, Ат-Тавхида Валь-Джихад, Чистопольский Джамаат, Рохнамо ба суи давлати исломи, Террористическое сообщество Сеть, Катиба Таухид валь-Джихад, Хайят Тахрир аш-Шам, Ахлю Сунна Валь Джамаа
Источник: http://nac.gov.ru/terroristicheskie-i-ekstremistskie-organizacii-i-materialy.html данные на 12.10.2021
* Перечень общественных объединений и религиозных организаций в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности:
Национал-большевистская партия, ВЕК РА, Рада земли Кубанской, организация Асгардская Славянская Община, Славянская Община Капища Веды Перуна, Религиозная организация Мужская Духовная Семинария Староверов-Инглингов, Нурджулар, К Богодержавию, Таблиги Джамаат, Свидетели Иеговы, Русское национальное единство, Национал-социалистическое общество, Джамаат мувахидов, Объединенный Вилайат Кабарды, Балкарии и Карачая, Союз славян, Ат-Такфир Валь-Хиджра, Пит Буль, Национал-социалистическая рабочая партия России, Славянский союз, Формат-18, Благородный Орден Дьявола, Армия воли народа, Национальная Социалистическая Инициатива города Череповца, Духовно-Родовая Держава Русь, Русское национальное единство, Церквь Православных Староверов-Инглингов, Русский общенациональный союз, Движение против нелегальной иммиграции, Кровь и Честь, О свободе совести и о религиозных объединениях, Русское национальное единство, Северное Братство, Клуб Болельщиков Футбольного Клуба Динамо, Файзрахманисты, Мусульманская религиозная организация, Община Коренного Русского народа Щелковского района, Правый сектор, Украинская народная самооборона, Украинская повстанческая армия, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Белый Крест, Misanthropic division, Религиозное объединение последователей инглиизма, Народная Социальная Инициатива, TulaSkins, Этнополитическое объединение Русские, Русское национальное объединение Атака, Мечеть Мирмамеда, Община Коренного Русского народа г. Астрахани, ВОЛЯ, Меджлис крымскотатарского народа, Рубеж Севера, ТОЙС, О противодействии экстремистской деятельности, РЕВТАТПОД, Артподготовка, Штольц, В честь иконы Божией Матери Державная, Сектор 16, Независимость, Фирма футбольных фанатов Поколение, Молодежная правозащитная группа МПГ, Курсом Правды и Единения, Каракольская инициативная группа, Автоград Крю, Союз Славянских Сил Руси, Алля-Аят, Благотворительный пансионат Ак Умут, Русская республика Русь, Арестантское уголовное единство, Башкорт, Нация и свобода, W.H.С., Фалунь Дафа, Иртыш Ultras, Русский Патриотический клуб-Новокузнецк/РПК, Сибирский державный союз, Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан, Штабы Навального
Источник: https://minjust.gov.ru/ru/documents/7822/ данные на 28.09.2021

Сообщите об орфографической ошибке

Сообщить
Выделенный текст слишком длинный.