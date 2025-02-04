Калашников отгрузил первую в 2025 году партию улучшенных АК-12

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Концерн "Калашников" произвел отгрузку первой партии улучшенных автоматов АК-12 в 2025 году. Об этом со ссылкой на концерн сообщает ТАСС.

"АО "Концерн "Калашников" отгрузило в январе первую партию усовершенствованных автоматов АК-12 образца 2023 года по государственным контрактам на 2025 год в адрес заказчика. АК-12 - основное индивидуальное автоматическое оружие военнослужащих Вооруженных сил РФ. Объемы его выпуска ежегодно сохраняются на высоком уровне", - говорится в сообщении.