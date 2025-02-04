Посольство КНР считает справедливыми торговые ответные меры против США

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Посольство КНР в Вашингтоне охарактеризовало торговые контрмеры в отношении США как справедливые и обоснованные.

"Китай принял необходимые ответные меры согласно соответствующим законам, правилам и основным принципам международного права, что является справедливым и обоснованным", - сказано в заявлении дипведомства.

Отмечается, что Пекин крайне недоволен тем, что Вашингтон применил пошлину в размере 10% на китайские продукты, объяснив это проблемами с проникновением в США синтетического наркотика фентанила.

В посольстве указали, что Китай подал иск в ВТО с целью решительно отстоять свои законные права и интересы. Там подчеркнули, что КНР осуществляет строгий контроль за распространением наркотиков, а "фентанил - это проблема США". "Сокращение внутреннего спроса на наркотики и укрепление сотрудничества правоохранительных органов - базовые решения фентанилового кризиса в США", - следует из сообщения дипмиссии.

Ранее Китай объявил об установлении пошлин на ряд товаров из США с 10 февраля. Так, американские нефть и сельхозтехника будут облагаться пошлиной в размере 10%, уголь и СПГ - 15%.