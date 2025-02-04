Суточные потери ВСУ на курском направлении составили до 345 военных

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Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении составили до 345 военных. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За прошедшие сутки потери ВСУ составили до 345 военнослужащих, уничтожены 2 танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 27 боевых бронемашин, зенитный пушечно-ракетный комплекс ПВО "Тунгуска", 24 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и два миномета", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что всего с начала боевых действий на Курском направлении противник потерял до 57 330 военнослужащих, 331 танк, 244 боевые машины пехоты, 192 бронетранспортера, 1 708 боевых бронемашин, 1 798 автомобилей, 406 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 17 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.