Столтенберг назначен новым министром финансов Норвегии

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Бывший генеральный секретарь НАТО (2014-2024) и экс-премьер Норвегии (2000-2001 и 2005-2013) Йенс Столтенберг назначен новым министром финансов страны. Состав нового норвежского правительства огласил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

Стёре произвел перестановки в своем кабмине после распада правящей коалиции. На прошлой неделе Партия центра во главе с Трюгве Ведумом, занимавшим пост главы Минфина, объявила о разрыве сотрудничества с социал-демократической Рабочей партией. Причиной послужило несогласие евроскептиков-центристов с энергетической политикой союзников и их планами сближения с ЕС, в состав которого Норвегия не входит.

"Мне оказали честь, попросив помочь нашей стране в непростой момент. Обдумав те вызовы, с которыми мы сталкиваемся, я решил принять предложение премьер-министра Стёре возглавить министерство финансов", - сказал Столтенберг, заявление которого было размещено на сайте Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее Столтенберг был назначен председателем конференции. Он отметил, что будет участвовать в работе конференции настолько активно, насколько это будут позволять его новые обязанности.

Столтенберг стал членом правительства меньшинства в преддверии новых выборов в парламент Норвегии, которые должны пройти до 8 сентября 2025 года.