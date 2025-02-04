Пять детей пострадали при атаке БПЛА на школьный автобус в Запорожской области

© Администрация Васильевского муниципального округа Запорожской области/ ТАСС

В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Васильевском муниципальном округе Запорожской области получили ранения пятеро детей и водитель школьного автобуса. Соответствующее сообщение разместил глава региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Он отметил, что водитель автобуса "серьезно пострадал". "Его состояние оценивается как тяжелое. Еще пять детей получили осколочные ранения", - указал Балицкий.

Позднее он уточнил, что "водитель школьного автобуса получил осколочные ранения грудной клетки, ранение глаза, ожоги лица". По словам руководителя региона, детям оказана медицинская помощь, с ними работают психологи. Всего в автобусе находились 20 детей и двое сопровождающих.