Пашинян заявил, что поражение в Карабахе дало "возможность иметь независимую страну"

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян высказал мнение, что поражение в ходе военных действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года "дало возможность иметь независимую и суверенную страну". Соответствующее сообщение распространила пресс-служба армянского правительства.

"Потерпев поражение, мы получили возможность иметь независимое и суверенное государство", - сказал он в Вашингтоне при общении с представителями местной армянской общины.

Вместе с тем Пашинян отметил, что "в силу определенных обстоятельств" на Южном Кавказе сложилось много негатива в отношении Армении. "Очень важно уметь справляться с этим негативом. Мы поступаем правильно, пытаясь справиться с этим без эмоций, максимально эффективными способами", - указал он.

Ранее премьер заявил, что в рамках стратегического развития республики им разработана концепция "реальной Армении", которая предполагает отсутствие территориальных претензий к соседям.

Оппозиция не раз называла подобные заявления Пашиняна попытками самооправдания с целью легитимации поражения 2020 года.