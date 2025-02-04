Убивший главу Федерации бокса ДНР погиб в результате устроенного им взрыва

Взрыв в столичном ЖК "Алые паруса", предварительно, устроил мужчина, который при этом погиб сам. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщает ТАСС.

"По предварительным данным, мужчина, приведший в действие взрывное устройство для убийства Саркисяна, скончался на месте. Его личность устанавливается. Следствие отрабатывает криминальную версию убийства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следствие изучает несколько мотивов убийства Саркисяна, в том числе личные счеты.