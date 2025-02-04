Нарышкин заявил, что голод 1932-1933 годов не был "рукотворным"

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События 1932-1933 годов не могли являться "рукотворным голодом", мифы в этой связи взяты на вооружение русофобским киевским режимом. На это обратил внимание председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на круглом столе, посвященном истории борьбы с голодом и бедностью в мире.

"Голод 1932-1933 годов оставил глубокий след в исторической памяти. Он стал результатом череды ошибок сталинско-аграрной политики, по несчастью совпавших с неблагоприятными природными факторами. Жертвами этого ужасного бедствия стали несколько миллионов человек, проживавших в Поволжье, на Урале, Кавказе, в Сибири, в Казахской и Украинской Советской Социалистической Республиках. Через несколько лет радикальные украинские националисты, находившиеся далеко за пределами пострадавших регионов, в большинстве в Германии и в Польше, цинично использовали эту трагедию, чтобы создать миф о якобы целенаправленно организованном голодоморе, геноциде, нацеленном на уничтожение украинского крестьянства", - указал Нарышкин.

"Этот миф был подхвачен американскими и британскими пропагандистами в период холодной войны, а затем уже и в наши дни взят на вооружение русофобским киевским режимом. Безусловно, никаким рукотворным голодом события 1932-1933 годов являться не могли", - констатировал он.

Глава СВР отметил, что об этом свидетельствуют многочисленные источники, сегодня доступные всем исследователям. "Их публикация продолжается. Примером служит двухтомный сборник документов "Голод в России и Казахстане. 1927-1934 гг.", изданный Росархивом и Министерством культуры и информации Казахстана", - добавил он.