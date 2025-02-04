В России рост заболеваемости ОРВИ за неделю составил 17,5%

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В России заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) за минувшую неделю выросла на 17,5%. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"По итогам 5-й недели текущего года в России зафиксирован рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 17,5%, по сравнению с прошлой неделей зарегистрировали 761 тыс. случаев. Превышение среднероссийского показателя отмечается в 51 регионе страны. В 34 регионах количество госпитализированных выросло на 30% по сравнению с неделей ранее", - следует из сообщения.

Как отмечается, в целях профилактики в стране закрыты 72 школы и 32 дошкольных учреждения, при этом частично закрыты 2 647 классов и 1 069 групп дошкольников, 16 групп в школах-интернатах и 11 групп в профессионально-технических училищах.

Кроме того, в настоящее время продолжается нарастание положительных находок вирусов свиного гриппа А (H1N1) pdm09.

"Вместе с тем по итогам 5-й недели в России подтверждено 8 тыс. случаев COVID-19, это на 2,8% ниже, чем на прошлой неделе", - указали в ведомстве.

Число россиян, госпитализированных с коронавирусом, выросло за прошедший семидневный период на 3,4%, указали в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Увеличение числа госпитализаций зафиксировано в 44 субъектах, заболеваемости - в 42 регионах РФ. За неделю выздоровели 9 246 человек, перенесших коронавирусную инфекцию, это на 4,9% меньше по сравнению с показателем предыдущей недели, число летальных исходов - 20, указали в штабе.