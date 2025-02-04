Шольц считает эгоистичным план Трампа по обмену помощи Киеву на металлы

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц подверг критике заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон заинтересован в получении редкоземельных металлов с Украины и добивается от Киева соответствующих гарантий, поскольку оказывает большую поддержку этой стране.

Глава германского правительства высказал мнение, что такое желание США является эгоистичным.

"Речь идет о том, чтобы гарантировать, что Украина сможет финансировать свою реконструкцию", - указал Шольц, отметив, что это объемные задачи.

Ресурсы, на его взгляд, следует использовать для финансирования всего, что понадобится после конфликта.