Два ракетоносца Ту-95МС совершили полет над Баренцевым и Норвежскими морями

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Стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила свыше 4 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 воздушно-космических сил и Су-33 Военно-морского флота", - указали в российском военном ведомстве.

Отмечается, что на некоторых этапах маршрута их сопровождали иностранные истребители.

В МО РФ обратили внимание, что экипажи дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. "Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - добавили в министерстве.