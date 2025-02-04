SVT: пять человек получили огнестрельные ранения у школы в Швеции

Пять человек получили огнестрельные ранения в результате перестрелки вблизи школы в городе Эребру в Центральной Швеции. Об этом со ссылкой на полицию передает телеканал SVT.

Состояние пострадавших не уточняется. Общественность призывают воздержаться от посещения района, где находится школа.