Ким Чен Ын поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии

© Владимир Смирнов/ ТАСС

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил Александру Лукашенко поздравление с победой на прошедших 26 января выборах президента Белоруссии, подтвердив готовность развивать сотрудничество между странами. Об этом информировали в пресс-службе главы белорусского государства.

"Поздравляю вас с переизбранием на пост президента Белоруссии. Выражаю надежду на дальнейшее развитие отношений дружбы и сотрудничества между КНДР и Белоруссией в интересах народов двух стран", - следует из поздравления.

Кроме того, в адрес Лукашенко по случаю победы на президентских выборах поступило поздравление от президента Кении Уильяма Руто, который выразил намерение продолжать тесное сотрудничество для дальнейшего укрепления двусторонних отношений и дружбы между странами на благо народов.

Ранее председатель Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко объявил, что действующий президент Александр Лукашенко одержал победу на состоявшихся выборах, заручившись поддержкой 86,82% избирателей.