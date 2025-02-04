DPA: Герхард Шрёдер госпитализирован с эмоциональным выгоранием

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Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер госпитализирован из-за диагностированного у него эмоционального выгорания. Об этом информировало агентство DPA, ссылаясь на заявление лечащего врача политика.

По его словам, "Шрёдер страдает тяжелым синдромом эмоционального выгорания с типичными признаками глубокого истощения и резко выраженной нехватки энергии" Вместе с тем имеются "трудности с концентрацией внимания и памятью, а также нарушения сна", указал специалист. Он также обратил внимание на "снижение эмоциональной устойчивости", добавив, что состояние экс-главы германского правительства настолько плохое, что он отправился на клиническое лечение по рекомендации врача.

DPA также пишет о том, что соратники Шрёдера давно беспокоились о состоянии его здоровья. Он казался напряженным во время встреч и уже не таким активным, каким был накануне своего 80-летия в апреле прошлого года.

В прошлом месяце Шрёдер должен был предстать перед следственной комиссией по делу о газопроводе "Северный поток - 2". "Ни в настоящее время, ни в обозримом будущем он не способен справиться с физическим и психологическим стрессом длительного, особенно публичного, допроса в следственной комиссии", - следует из заключения врача.

В Германии после начала специальной военной операции РФ на Украине Шрёдера критикуют из-за его пророссийской позиции. Бюджетный комитет Бундестага одобрил заявку правящих партий с требованием лишить бывшего канцлера части привилегий, которые в соответствии с законом финансируются из средств налогоплательщиков.