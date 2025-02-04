Лавров отметил созвучие концепции "Америка прежде всего" с гитлеровским лозунгом

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Переход Соединенных Штатов с приходом президента Дональда Трампа к концепции "Америка прежде всего" сопровождается тревожным созвучием с гитлеровским лозунгом "Германия превыше всего". Об этом говорится в публикации министра иностранных дел Сергея Лаврова в журнале "Россия в глобальной политике".

По его мнению, ставка на "установление мира посредством силы" может окончательно похоронить дипломатию. В таких высказываниях "не просматривается и тени" уважения к обязательствам США перед Уставом ООН, указал глава российской дипломатии.

Он отметил, что с возвращением к власти в США республиканской администрации во главе с Трампом осмысление Вашингтоном международных процессов после Второй мировой войны приобрело новое измерение.

Лавров обратил внимание на заявления нового госсекретаря Марка Рубио в Сенате. "Их смысл: послевоенный миропорядок не просто устарел, а был превращен в оружие, используемое против интересов США", - акцентировал глава МИД РФ, добавив, что США теперь неугоден и "порядок, основанный на правилах", который "воплощал эгоизм Запада в эпоху после холодной войны".