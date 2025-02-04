Китаевед Островский: между США и КНР возобновилась торговая война

Новые американские пошлины в размере 10% в отношении импорта из Китая вступили в силу во вторник. Об этом сообщило агентство Reuters. По его информации, новые тарифы начали действовать 4 февраля в 00:01 по времени восточного побережья США (08:01 мск).

Агентство отмечает, что этот шаг вашингтонской администрации "создал риск возобновления торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира".

Трамп 1 февраля подписал исполнительный указ о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики. Согласно документу, пошлины в размере 25% вводятся в отношении импорта из Мексики и Канады. Дополнительные тарифы в размере 10% вводятся на товары из КНР. Позднее Трамп приостановил на месяц введение пошлин на товары из Мексики и Канады.

Заместитель Главного редактора журнала «Проблемы Дальнего востока», главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский указывает, что «надо смотреть на историю вопроса. При Трампе, при его прежнем правлении было тоже самое. Американцы устанавливают свои пошлины на китайский импорт, а китайцы устанавливают свои на американский импорт. Это называется торговая война. Поэтому вся эта история сейчас повторяется, и ничего нового здесь нет. У Трампа позиция, что надо сделать Америку великой, а Китай вот уперся и не дает это сделать. Он развивается быстро, и китайские товары заполняют американский рынок, и Америке трудно стало с Китаем конкурировать. Потому, что по соотношению цена плюс качество, хотя по ряду позиций китайские товары уступают по качеству, но по цене они выигрывают».

По словам эксперта, «если будет ограничен доступ американских энергоносителей на китайский рынок, естественно, Китай пойдет к России. Не случайно еще в нулевые годы Китай заботился, чтобы Россия и Китай развивали энергетическое сотрудничество».