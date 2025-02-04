ТАСС: в Карелии глава УФАС совершил самоубийство

Глава управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия (УФАС) Артур Пряхин совершил самоубийство в Петрозаводске. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

"Во вторник, 4 февраля, обнаружено тело руководителя УФАС по Республике Карелия Артура Пряхина. Смерть наступила на рабочем месте по адресу: набережная Варкауса, 1А", - указали в СУ СК РФ по региону. Смерть наступила в результате суицида.

Артур Пряхин родился 20 декабря 1968 года в Ленинграде. В 1994 году окончил Санкт-Петербургскую лесотехническую академию им. С. М. Кирова, в 2004 году - Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности юриспруденция.

Руководителем карельского УФАС был назначен в феврале 2014 года. Классный чин - государственный советник России 2-го класса. Находился в браке, воспитывал сына.