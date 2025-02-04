Ирановед Федорова: ни США, ни Иран не хотят прямого столкновения

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости усиливать давление на Иран.

"Мы должны оказывать больше давления на Иран до тех пор, пока они не прекратят свои текущие действия. А эти действия направлены в конечном счете на создание ядерного оружия", - сказал Рубио в понедельник в интервью телеканалу Fox News.

В середине января президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу NBC News заявил, что Тегеран не преследует цель создания ядерного оружия.

Старший научный сотрудник Центра Ближнего и Среднего Востока института Востоковедения РАН Ирина Федорова отмечает, что «США оказывают многоплановое давление на Иран, и постоянно идут заявления администрации вновь избранного Президента о том, что Иран должен быть подвергнут максимальному давлению в связи с его активизацией работ по ядерной программе. Но, с другой стороны, мы видим, что и сам Иран намекает, и есть отдаленные сигналы из американской администрации, что необходимо искать компромиссы. Есть даже сведения, правда не подтвержденные, что США не дали добро Израилю на начало каких-либо серьезных ударов по иранским военным и военно-промышленным объектам. Поэтому я думаю, что здесь идет игра на двух направлениях. С одной стороны администрация Трампа оказывает нажим на Иран серьезными заявлениями и угрозами введения новых санкций, а, с другой стороны, оставляет открытым окно для переговоров, небольшое, но оставляет».

По словам эксперта, «что касается возможности силового решения проблемы иранской ядерной программы, то я считаю, что эта вероятность достаточно мала. оценивая все риски, к которым могут привести реальные военные столкновения между Ираном и США, не только для Ирана, но и для США, Вашингтон вряд ли пойдет на это. Кроме того, надо учитывать, что сам Иран в принципе настроен на урегулирование отношений и с ЕС и даже с США, хотя и на своих условиях, при соблюдении своих интересов. Об этом говорит то, что в администрации президента Ирана играет большую роль вице-президент по стратегическим вопросам Хамаз Зариф, который традиционно считается сторонником урегулирования отношений с Западом и, в частности, с США. Все это говорит, что и Иран не пойдет на какие-то серьезные обострения»