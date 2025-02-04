Американист Богуславская: территориальные претензии Трампа - серьезный сигнал для мирового порядка

В ситуации территориальных заявлений Дональда Трампа о претензиях на Гренландию, Канаду, Панамский канал и отчасти Мексику интересно взглянуть, как меняется тон комментариев внутри США. Если раньше (а тему Гренландии Трамп поднимал еще в 2019 году) большинство СМИ называли его геополитическим безумцем, то сейчас ничего подобного не произошло. Напротив, началось конструктивное обсуждение. При этом сам Трамп, скорее всего, такими заявлениями просто оказывает давление на власти тех территорий, которые он, якобы, хотел бы присоединить к Америке. Например, снизить для США тарифы за пользование Панамским каналом и так далее. Однако, это все равно является серьезным сигналом для всей системы международных отношений.

Такое мнение высказала в видеоинтервью ИА "Инфорос" кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПБГУ Юлия Богуславская.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/1403bed66f58ce271d89fcc3ae2c56b8/