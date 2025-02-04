В ЕС намерены твердо ответить США в случае применения пошлин на европейские товары

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Европейский союз решительно ответит США, если Вашингтон введет пошлины на европейские товары. С таким заявлением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Брюсселе.

"Если против нас несправедливо будут применены пошлины, то ЕС ответит твердо", - отметила она, добавив, что сообщество готово к вызовам в отношениях с США.

Как заявил глава Евросовета Антониу Кошта, "Соединенные Штаты являются другом, союзником и партнером Евросоюза". "Разногласия могут быть между друзьями. В этом случае мы должны говорить и находить решения, при этом отстаивая наши ценности, принципы и интересы", - подчеркнул он.

Ранее британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что президент США Дональд Трамп изучает возможность обложить весь импорт из ЕС пошлиной в размере 10%. По словам одного из источников, полного согласия в администрации Трампа на этот счет пока нет.