Эксперт Гришанов: судьба Украины будет решаться в рамках диалога России и США

На налаживание переговорного процесса об урегулировании конфликта на Украине потребуется существенное время. Мы видим, что украинское руководство не собирается пока идти на существенные компромиссы. У американского руководства позиция сформулирована пока довольно нечетко. Более того, США не учитывают многих требований России. Не понятно также, насколько твердо американская администрация намерена использовать имеющиеся у нее рычаги давления на Киев. Прямые переговоры Москвы и Киева стали бы бессмысленными, судьба Украины будет решаться в рамках диалога России и США.

Такое мнение высказала в видеоинтервью ИА "Инфорос" главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Антон Гришанов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/b1939d95a0855e3f8a6b7cb79c619233/