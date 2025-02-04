Украина без американской помощи – выдержит ли?

Владимир Блинков, экономический обозреватель

Украина потрясена неожиданным решением администрации Дональда Трампа приостановить и для нее на 90 дней все программы помощи. Реализация многих проектов по всей стране - от программ реабилитации ветеранов до независимых СМИ и антикоррупционных инициатив, практически остановилась. Новая администрация намерена пересмотреть работу Агентства по международному развитию (USAID), но в Незалежной считали, что расходы на Украину как важнейшую часть программы Агентства под сокращение не попадут. Однако исключения были сделаны только для Израиля и Египта. Попытки же киевского подразделения USAID спасти финансирование хотя бы в части наиболее важных программ администрация Трампа отвергла.

Что бы оценить масштабы «бедствия» приведу цифры. По данным USAID с февраля 2022 г. Агентство перечислило Украине 2,6 млрд долл. гуманитарной помощи, 5 млрд долл. - на развитие и около 23 млрд долл. прямой бюджетной поддержки украинскому правительству на помощь переселенцам и оплату труда государственных служащих, оказывающих критически важные услуги. Всего - более 31,6 млрд долл. О том, насколько эффективно использовались эти средства, можно судить по данным из украинских источников. Так, переселенцы практически ничего не получили, о выделенных на эти цели суммах, по их мнению, даже вспоминать стыдно. Основные средства пошли на содержание госаппарата, зарплаты чиновников внушительно подросли. Хотя президент Незалежной Владимир Зеленский сразу же после объявления о приостановке финансирования заявил, что он не в курсе, чем и в каких размерах помогали Украине Штаты через USAID, из украинских источников известно, что пять-шесть наиболее значимых для США менеджеров аппарата получали от Агентства как официальную зарплату, так и неофициальную в конвертах. Фонд его супруги Елены Зеленской также являлся получателем грантов Агентства. Так что Владимир Александрович лукавит, когда заявляет, что он об этом не знал.

Отмечу, что образование и медицина как-нибудь выстоят, прямая бюджетная поддержка Украине со стороны Запада пока не прекращена. А вот ряд региональных проектов серьезно пострадает. Выделенная USAID на эти цели сумма оценивается в 7,6 млрд долл., и руководители регионов, где они осуществлялись, уже ломают голову, как заполнить образовавшуюся финансовую брешь. «Это не может не сказаться на нашем моральном духе… Ждать ли нам их продолжения? Или передать проекты другим агентствам? Мы действительно не знаем, что делать”, — сказал Виталий Луков, вице-мэр Николаева.

Но самый большой урон понесут так называемые «независимые» СМИ и «грантоеды». После того как «помощь» была поставлена на 90-дневную паузу именно они в наибольшей панике. Как оказалось 9 из 10 таких изданий существовали на иностранные деньги, в основном американские. В итоге, большая часть проектов, которые осуществлялись на грантовой основе, временно останавливается. В электронном издании «Украинская правда» отметили, что подумывают над тем, чтобы сделать платным доступ к своим статьям. Другие СМИ пригрозили, что, вероятно, будут вынуждены остановить работу и украинцы больше никогда не узнают «правду». И действительно именно на деньги USAID они бойко писали статейки, в которых «объясняли» соотечественникам, как хорошо идут дела на фронте, что еще чуть-чуть и будет перемога. Обосновывали, почему Украине следует продать свои черноземы, приватизировать в пользу западных корпораций наиболее прибыльные стратегические предприятия. Разъясняли, что ЛГБТ - это хорошо и правильно, что американские демократы - это друзья Украины, а республиканцы – нет.

Казалось самый простой вариант – «сесть на шею» тому или иному бизнесу или олигарху. Но, этот популярный способ был актуален до того момента, когда Зеленский решил показательно прижать некоторых из них. В итоге, холдинг Рината Ахметова СКМ закрыл свою медиагруппу «Украина», Петр Порошенко, перерегистрировал свои телеканалы («Пятый» и «Прямой») на других лиц т.д. У кого-то их каналы власть просто отобрала через «санкции». Так, что теперь будет сложно поддерживать моральный дух украинцев, большая часть этого рынка не выживет.

В чем же причина напасти? В Незалежной наивно предполагали, что «по традиции» вернувшиеся к власти республиканцы быстро переключат финансовые потоки на своих людей и всё пойдёт как раньше, а «независимые» СМИ на местах даже и не заметят, что что-то изменилось - те же суммы будут поступать в те же сроки. Они так верили в свою незаменимость в текущих условиях, что и предположить такого не могли и ошиблись - случилось неожиданное. Дональд Трамп не просто начал ревизию финансирования американской «мягкой силы» администрацией Джо Байдена, новая администрация США решила провести аудит, чтобы определить, какие внешнеэкономические программы соответствуют новым интересам Америки, а на чем лучше сэкономить и перекрыл финансовые потоки. Соответствующее решение вступило в силу 28 января. Под раздачу попало и USAID, которое осуществляет финансирование проектов по всему миру: в сферах торговли, здравоохранения, гуманитарной помощи, развития демократии и т.д. По мнению ряда западных экспертов причиной такого решения стало то, что в последние годы администрация Байдена при участии известного всем «филантропа» и, по совместительству, участника практически всех «цветных революций» Джорджа Сороса полностью приватизировала американскую «мягкую силу». И, как показали предыдущие выборы в 2020 г., они начали использовать ее и для влияния на американскую политику и избирательный процесс. Именно поэтому, по мнению ряда обозревателей, Дональд Трамп, помня о поражении на предыдущих выборах, решил, что «авгиевы конюшни мягкой силы» пора почистить как от людей предыдущей администрации, так и структур Джорджа Сороса.

В ходе этого процесса обнажились и любопытные факты - оказалось, что украинские СМИ не могут работать не только потому, что перестали поступать деньги из США, но и из-за одновременного «пересыхания» европейской благотворительности. Да и «филантроп» Сорос почему-то пока не взял на себя финансирование проектов, которые ранее софинансировал. Это показывает, что финансирование «всех людей доброй воли во всём мире» на практике идёт не от коллективного Запада и не от «филантропов», а из американского бюджета, а миллиардеры-филантропы и правительства западных стран работают лишь в качестве передаточных звеньев за определенный процент.

По данным ряда зарубежных обозревателей, у новой администрации накопилось много вопросов к крупнейшим исполнителям от USAID на Украине - американским компаниям Chemonics и DAI. Они управляли на Украине проектами на 1,5 млрд долл. и получали прибыль от грантов. Ряд американских республиканцев уверен, что через эти компании USAID фактически финансировала демократов – так все пожертвования работников Chemonics пошли на избирательную кампанию Камалы Харрис. Так что теперь большой вопрос – восстановится и в каких размерах «помощь» Незалежной от USAID? Да и сделать вновь тайным, ставшее сейчас явным, уже не получится.