ВЦИОМ: лишь 10% респондентов правильно ответили на вопросы по русской литературе

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Согласно результатам исследования ВЦИОМ, около 10% опрошенных россиян правильно ответили на все вопросы в результате оценки школьных знаний россиян по литературе.

"В целом дать верный ответ на все четыре вопроса смогли 10% граждан, на три из четырех - уже 25%, то есть условно на 4 и 5 знают литературу треть (35%) россиян. Еще 27% сограждан давали два верных ответа, в 22% случаев - 1 правильный ответ. Не смогли дать ни одного верного ответа 16% респондентов", - следует из материалов исследования.

Как отмечается, самым сложным оказался вопрос о содержании "Мертвых душ" Н. В. Гоголя. Около 84% участников опроса затруднились с ответом на вопрос о том, кого убил главный герой поэмы Чичиков. При этом среди россиян старше 45 лет около 21-22% заявили, что Чичиков никого не убивал, а среди молодежи (18-34 лет) лишь 7-8% знали ответ.

По данным опроса, лучше всего жители России знакомы с произведением Л. Н. Толстого "Война и мир". Около 65% респондентов верно ответили на вопрос о том, героем какого произведения является Наташа Ростова. Еще 35% не знают правильного ответа.

Вместе с тем участники исследования средне осведомлены о творчестве русских поэтов. Почти половина россиян (45%) знает, что А. С. Пушкин творил в XIX веке, а вспомнить точное название стихотворения М. Ю. Лермонтова "Бородино" смогли 63% опрошенных.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 1 декабря 2024 года среди 1 600 россиян старше 18 лет.