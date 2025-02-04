Израильская «просрочка» для Незалежной

Юрий Веселов, военный обозреватель

Два года назад Израиль «вернул» США более 300 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов, которые, как нельзя кстати, оказались на Украине. В этом году история повторилась с ракетами для системы ПВО «Patriot»

Информационный портал Axios сообщает, что 23 и 26 января два военно-транспортных самолета ВВС США С-17 вылетели с израильских авиабаз Хацерим и Неватим в Польшу и доставили на аэродром Жешув более 90 ракет для систем ПВО «Patriot».

Оттуда - пямиком на Украину.

Высокопоставленный чиновник в правительстве Израиля пояснил, что зенитные боеприпасы вместе с пусковыми установками и радиолокационными станциями были переданы Пентагоном на вооружение израильской армии примерно 30 лет тому назад. При этом сроки хранения и боевого применения поставленных ракет истекли еще в прошлом году и по этой причине они были сняты с вооружения.

В соответствии с контрактом, данные боеприпасы подлежат возврату стране-изготовителю для их технического обслуживания и возможного ремонта. Что и было сделано израильской стороной.

В 2023 году Пентагон потребовал от командования ВС Израиля вернуть находившиеся на хранении в израильских арсеналах более 300 тысяч принадлежащих американцам 155-мм артиллерийских боеприпасов к гаубицам М777. Насколько известно, снаряды сначала были доставлены морским путем в одну из восточно-европейских стран НАТО, после чего оказались на Украине в зоне вооруженного конфликта.

Примечательно, что в обоих случаях Киев получил вооружение в то время, когда остро в нем нуждался. И сейчас «просроченный президент» бесцеремонно и настойчиво требовал от своих спонсоров срочной поставки ракет к американской системе ПВО. Нет сомнения в том, что из польского Жешува, известного как крупнейший перевалочный пункт военного имущества для Киева, зенитные ракеты уже в скором времени окажутся на Украине.

В Тель-Авиве оправдываются: израильтяне вынуждены подчиняться требованиям Вашингтона. Тем более, что окрики из-за океана начались еще при прежнем американском лидере. А прикрываются тем, что в обоих случаях Биньямин Нетаньяху заблаговременно уведомлял президента России Владимира Путина о складывавшейся ситуации.

И на том спасибо! Интересно, как поведет себя Израиль с Россией при Трампе? Ведь новый американский президент грозится применить к Москве еще более жесткие санкции с вовлечением в них не присоединившихся к США количества стран.

А то, что Дональд Трамп заявил о замораживании на три месяца оказание американцами помощи (в том числе и военной) другим странам, включая и Украину, следует рассматривать в качестве своей саморекламы. Этот бизнес-политик много чего обещал, а впереди у него целых четыре года, в которые много можно наговорить. И не выполнить.