Гросси заявил о планах посетить Россию на этой неделе

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Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что планирует посетить Россию на этой неделе для обсуждения Запорожской АЭС.

"Гросси сказал, что на этой неделе посетит Россию, чтобы обсудить ситуацию на Украине и ЗАЭС", - передает агентство Reuters, ссылаясь на пресс-конференцию главы МАГАТЭ в Киеве.

Он также отметил, что считает необходимым постоянно поддерживать каналы коммуникации.

Ранее Гросси побывал на Киевской электроподстанции в рамках своего визита на Украину. Он находится в украинской столице с визитом для переговоров на высоком уровне по вопросу ядерной безопасности. Нынешняя поездка стала его 11-м посещением страны с момента эскалации конфликта в 2022 году.