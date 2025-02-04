Криштиану Роналду считает себя лучшим футболистом в истории

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Криштиану Роналду в интервью телеканалу La Sexta назвал себя лучшим игроком в истории мирового футбола.

"На мой взгляд, что я самый совершенный игрок, который когда-либо существовал. Я делаю все в футболе - хорошо играю головой, хорошо бью штрафные, у меня есть левая нога, правая нога, я сильный. Сказать, что Криштиану несовершенен, - это ложь. Я искренне полагаю, что не видел никого лучше себя", - сказал 39-летний португалец.

Роналду выступает за "Аль-Наср" с 2023 года. Его текущий контракт истекает в июне 2025 года. В нынешнем сезоне футболист провел за клуб 25 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 4 результативные передачи.

Роналду - пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы, победитель Лиги наций, лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Роналду первым из футболистов преодолел отметку в 900 голов за карьеру в официальных матчах. Пять раз португальский форвард становился обладателем "Золотого мяча".