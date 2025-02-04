В Энергодаре ушел из жизни последний ветеран ВОВ

Последний ветеран Великой Отечественной войны Борис Яковлевич Томилов скончался в возрасте 98 лет в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале администрации города.

"В понедельник, 3 февраля, ушел из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны, проживавший в городе Энергодаре, Борис Яковлевич Томилов, недавно отметивший свое 98-летие. Его уход - большая утрата для нашего города. Мы потеряли не просто человека, а частичку нашей истории, свидетеля тех времен, когда каждый день был борьбой за будущее", - сказано в сообщении.

В администрации также отметили, что "жизнь Бориса Яковлевича была примером для многих поколений, а подвиги навсегда останутся в памяти потомков".