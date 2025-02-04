В корпусе упавшего самолета AZAL обнаружили сквозные повреждения

© Пресс-служба МЧС Казахстана/ ТАСС

Специалисты выявили в ходе осмотра корпуса упавшего самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи аэропорта Актау многочисленные отверстия, а также посторонние металлические объекты. Об этом сказано в предварительном отчете о расследовании причин крушения, обнародованном Минтрансом Казахстана.

"Первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Аналогичные повреждения были найдены на левом двигателе и левом крыле воздушного судна, а также на агрегатах и компонентах самолета", - следует из отчета.

Уточняется, что также обнаружен ряд "посторонних металлических объектов", приводятся их фото. Для определения характера и происхождения сквозных повреждений будут проведены соответствующие экспертизы.