Орбан считает, что Венгрия сможет договориться с Трампом

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Правительство Венгрии сможет договориться с президентом США Дональдом Трампом, а руководству Европейского союза придется нелегко. Соответствующую точку зрения выразил венгерский премьер Виктор Орбан в соцсети X.

"Евросоюзу предстоят трудные месяцы, и бюрократам в Брюсселе придется нелегко. Мы должны заключить соглашение, сделку, чтобы сохранить наши экономические отношения с США", - указал он.

Орбан отметил, что правительство Венгрии "всегда знало, что президент Трамп вернется" на свой пост, и было к этому готово. "Мы постоянно ведем переговоры и заключим выгодную сделку с новой администрацией США", - написал политик.