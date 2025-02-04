Саркисян будет похоронен на Троекуровском кладбище 7 февраля

Похороны погибшего в результате покушения в Москве главы Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна состоятся в пятницу на Троекуровском кладбище. Об этом информировали в подразделении "Арбат".

"Прощание с нашим братом пройдет на Троекуровском кладбище в зале прощания 6 февраля с 16:00 до 21:00 мск. Похороны - в пятницу 7 февраля на Троекуровском кладбище с 10:00 мск", - следует из сообщения.