Премьер Швеции: стрельба у школы стала болезненным днем для всей страны

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Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отметил, что день, когда произошла перестрелка в школе в городе Эребру, стал болезненным для всей страны.

"С прискорбием узнал я об ужасном акте насилия в Эребру, мои мысли с пострадавшими и их родственниками. Это очень болезненный день для всей Швеции. Мои мысли также со всеми теми, чей обычный школьный день сменился ужасом. Быть запертым в классе и испытывать страх за собственную жизнь - это кошмар", - указал он в соцсети X.

Кристерссон отметил, что правительство остается в тесном контакте с полицией и внимательно следит за развитием событий. "Операция полиции все еще продолжается. Мой призыв также сейчас заключается в том, чтобы предоставить правоохранителям возможность спокойно работать, что необходимо им для расследования произошедшего", - добавил политик.

По информации телеканала SVT, несколько человек погибли и около 15 получили ранения в результате перестрелки в школе для взрослых в городе Эребру.