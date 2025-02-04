Телефонный разговор лидеров США и КНР состоится 4 февраля

© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС

Разговор президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина намечен на 4 февраля. Об этом сообщил старший советник американского лидера по торговле и производству Питер Наварро в онлайн-интервью газете Politico.

У него поинтересовались, чем могут грозить для американских предпринимателей встречные пошлины Китая на нефть, сельскохозяйственную технику, уголь и СПГ. "Посмотрим, к чему приведет сегодняшний разговор", - указал Наварро, не дав при этом прямого ответа на вопрос о том, может ли Трамп поставить на паузу действие пошлин против КНР, как это ранее произошло с Мексикой и Канадой. "Это решать боссу", - отметил он.

В понедельник пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что телефонный разговор Трампа с Си Цзиньпином состоится в ближайшие 48 часов.

Трамп подписал 1 февраля указ о применении таможенных пошлин в отношении поставок товаров из Канады, Китая и Мексики. Так, пошлины в размере 25% вводятся на импорт из Мексики и Канады (10% в отношении канадских энергоресурсов). Дополнительные пошлины в размере 10% вводятся на товары из КНР. Позднее глава вашингтонской администрации приостановил на месяц введение пошлин на товары из Мексики и Канады.

На Канаду, Китай и Мексику приходится треть всех импортируемых США товаров и услуг. В 2023 году суммарный объем экспорта этих трех стран в Соединенные Штаты составил почти $1,5 трлн.