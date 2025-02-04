Траты жителей России на сигареты в 2024 году выросли на 18,9%

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Жители России потратили на сигареты в 2024 году 1,4 трлн рублей, это на 18,9% больше, чем годом ранее. Соответствующие данные приводит пресс-служба государственной системы маркировки "Честный знак".

При этом больше всего сигарет приобрели жители Магаданской области (120,9 тыс. пачек на тысячу человек) и Камчатского края (115,7 тыс. пачек сигарет), указали в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ). На третью строчку поднялся Забайкальский край (108,7 тыс. пачек), в 2023 году регион не входил в первую десятку. Сахалинская область, ранее занимавшая третье место, переместилась на четвертое место (106,4 тыс. пачек). На пятой позиции расположилась Амурская область (100,6 тыс. пачек), годом ранее регион занимал 12-е место.

Кроме того, в топ-10 вошли Еврейская автономная область (96,8 тыс.), Ямало-Ненецкий автономный округ (89,2 тыс.), Мурманская область (89,0 тыс.), Республика Карелия(88,9 тыс.) и Республика Коми (88,9 тыс.), свидетельствуют данные ЦРПТ.

Отмечается, что рост расходов на сигареты обусловлен несколькими факторами, прежде всего, обелением рынка. Еще одной причиной роста затрат в "Честном знаке" называют повышение единой минимальной цены.

В 2022 году легальная пачка сигарет не могла продаваться дешевле 112 рублей, а с 2023 года - не ниже 119 рублей. С 1 января 2025 года минимальная цена для сигарет увеличилась до 135 рублей.