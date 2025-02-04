Зеленский признал, что предлагает Трампу ископаемые в отошедших России регионах

© AP Photo/ Efrem Lukatsky/ТАСС

Владимир Зеленский признал, что большие объемы полезных ископаемых и редкоземельных металлов, которые Украина предложила США, находятся на неподконтрольных Киеву территориях.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон заинтересован в получении редкоземельных металлов с Украины и добивается от Киева соответствующих гарантий.

Украинский журнал Forbes по состоянию на апрель 2023 года оценил общую стоимость полезных ископаемых Украины примерно в $15 трлн. При этом свыше 70% запасов ископаемых приходится на ДНР и ЛНР, а также Днепропетровскую область.

"Частично на неподконтрольных Киеву территориях были действительно большие объемы наших полезных ископаемых", - отметил Зеленский после встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Киеве. Отрывок видео распространило агентство РБК-Украина.

"Мы открыты к тому, что все это может быть разработано с нашими партнерами, которые и помогают нам защитить нашу землю и толкают врага назад своим оружием, своим присутствием, санкционными пакетами. Я об этом говорил еще в сентябре, когда у нас была встреча с президентом Трампом в Нью-Йорке. Если это все будет под контролем России, туда зайдут другие страны, другие компании", - указал он.