В Швеции жертвами перестрелки у школы стали около 10 человек

В результате перестрелки у школы в Швеции погибли 10 человек. Об этом информировали в полиции.

"Жертвами инцидента стали около 10 человек. В настоящее время мы работаем над идентификацией. Общее число пострадавших к настоящему моменту неизвестно", - сказано в сообщении.

На пресс-конференции представители полиции уточнили, что стрелявший убит. Его мотивы неизвестны.

Ранее в шведских СМИ появилась информация о том, что стрелявший - 35-летний мужчина, который ранее не был известен полиции. У него было разрешение на владение огнестрельным оружием.