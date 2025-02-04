Медведев отметил, что Европа заплатит огромную цену за поддержку Украины

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США могут окупить помощь Украине, воспользовавшись ресурсами ее недр, в то время как Европе придется заплатить сумасшедшую цену за поддержку Киева. На это обратил внимание заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в контексте заявлений американского президента Дональда Трампа о заинтересованности в получении редкоземельных металлов.

"Трамп объяснил, как Украина заплатит США - редкоземельными металлами. А что насчет Европы? Она заплатит бешеные деньги за то, чтобы собрать из обломков несостоявшееся государство Украина. Европейцы, поблагодарите за это своих лидеров: Урсулу, Макрона, Шольца и других жалких деятелей!" - указал российский политик в соцсети X.