Зеленский потребовал у Запада вернуть ядерное оружие

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Запад должен предоставить Украине ядерное оружие и направить в страну свой контингент, раз не принимает Киев в НАТО. Соответствующую точку зрения изложил Владимир Зеленский в интервью британскому тележурналисту Пирсу Моргану.

Он отметил, что из-за партнеров путь Украины в НАТО может растянуться на "годы или десятилетия". "Так что дайте нам обратно ядерное оружие, дайте нам ракетные системы. Партнеры, помогите нам финансировать армию в один миллион военнослужащих, отправьте свой контингент", - призвал глава киевского режима.

В Киеве не раз заявляли о желании как можно скорее стать полноправным членом НАТО, в сентябре 2022 года Украина подала заявку на присоединение к альянсу в ускоренном порядке. 16 января Зеленский пожаловался, что против вхождения Украины в состав НАТО выступают Венгрия, Германия, Словакия и США.

Россия, Украина, США и Великобритания 5 декабря 1994 года в Будапеште подписали Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Украина получила международные гарантии безопасности в обмен на присоединение к ДНЯО и разоружение. Она с распадом СССР занимала третье место в мире по количеству ядерных зарядов и средствам их доставки после США и России. Гарантами безопасности выступили РФ, США и Великобритания, позже к ним присоединились Китай и Франция.