Reuters: Трамп полагает, что на восстановление сектора Газа уйдет 10-15 лет

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Президент США Дональд Трамп полагает, что на восстановление сектора Газа уйдет около 10-15 лет. Об этом информировало агентство Reuters, ссылаясь на высокопоставленного представителя вашингтонской администрации.

По словам источника агентства, Трамп воспринимает сектор Газа как "место сноса" и считает "бесчеловечным заставлять людей жить на непригодной для жизни земле".

Кроме того, представитель администрации отметил, что во время встречи в Вашингтоне 4 февраля Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудят второй этап сделки о прекращении огня в Газе и освобождении заложников.

В конце января Трамп при общении с журналистами своего пресс-пула указал, что считает возможным расселение в арабских странах жителей сектора Газа, потерявших крышу над головой из-за военных операций Израиля. Американский лидер уточнил, что речь идет о 1,5 млн человек, которых необходимо расселить за пределами палестинского анклава.