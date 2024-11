Украина теряет Донбасс

Марина Харькова, журналист, Донецк

Несмотря на ухудшившиеся погодные условия и распутицу, продолжается наступление российской армии в ДНР с целью освобождения Донецкой области от украинских оккупантов. В последние дни они вынуждены отступать как с западной, так и с северной частей Донбасса.

Российская армия создала оперативно-тактический кризис для украинских вооруженных сил. Об этом заявил контрразведчик, украинский военный эксперт Олег Стариков. «Этот кризис нам, ВСУ, локализовать не удаётся. Потому что противник очень грамотно ведёт войну и воюет по законам войны, он учится, он все, что предписано, выполняет. Он перехватил стратегическую инициативу и не выпускает её, а мы стратегическую инициативу не можем перехватить. Берут в оперативное окружение наши части», – сказал эксперт. Сейчас на кураховском направлении российские войска берут в клещи группировку ВСУ с трёх сторон, одна сторона остаётся открытой для выхода. «Это называется выдавливание, эту тактику они применяли на Угледаре, Селидово. И если мы не выйдем, то попадем в окружение. Второе – если попадем в окружение, это приведет к серьёзной обстановке на фронте, потому что у бойцов, которые видят, как отдельные части попадают в окружение, упадёт уровень морально-боевого состояния», – констатировал Стариков.

ВС РФ продвигаются к городу Курахово в Донецкой области, обходя его с флангов, и продолжая перерезать основные трассы снабжения украинских формирований. С юга до трассы на Курахово ВС РФ остаётся пройти около 6 км, причём, оборонительные укрепления ВСУ там, по словам украинских военных экспертов, «оставляют желать лучшего». При этом несколько сотен солдат ВСУ продолжают оборонять 5—6 сёл на берегах речки Сухие Ялы. Таким образом, коридор для отхода ВСУ через сёла Успеновка и Константинопольское сократился до нескольких километров. Критической становится ситуация для ВСУ возле посёлков Екатериновка, Антоновка и Елизаветовка. Фланговые атаки рушат украинскую оборону и украинские пропагандисты считают, что это обернётся очередной катастрофой для украинских войск. ВСУ, лишённые нормальной ротации, не могут удержать рубежи, так как резервов нет.

Сопротивление группировки украинских войск в Курахово становится бессмысленным, необходимо принимать решение об отходе, пока есть для этого возможность. Об этом в паническом духе заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов: «Курахово уже фактически охвачено с флангов очень глубоко, и удержание этого района, который в действительности является очень выгодным тактическим рубежом обороны, сейчас уже является невыгодным для нас из-за того, что россияне с флангов глубоко охватили коммуникации и усложнили оборону. Мы видим, что фактически ВСУ сейчас уже должны думать об организованном отходе с некоторых участков фронта. И сам город теперь глубоко охвачен с флангов. К сожалению, уже очень близко к границам Днепропетровской области. Ближайшая точка врага на этом участке сейчас до границы Днепропетровщины, Центральной Украины это 8 километров. Очень и очень близко, всего 8 километров – и враг уже выйдет к Днепропетровщине!». Его опасения подтвердил агентству Reuters и представитель оперативной группировки ВСУ «Таврия» Владислав Волошин. По его мнению, российская пехота может начать наступление в подконтрольной Киеву части Запорожской области в течение ближайших нескольких дней. В течение последних месяцев боевые действия на южном участке фронта были менее активными по сравнению с другими направлениями, а российское наступление на Запорожье создаст новый очаг давления на украинские войска. «Атаки могут начаться не просто в ближайшие недели, мы ожидаем, что это произойдёт в любой день», — сказал он.

В свою очередь западные эксперты тоже признают плачевное положение ВСУ в Донбассе. Британское издание Financial Times со ссылкой на командующего одним из артиллерийских подразделений ВСУ сообщило, что украинцы готовы отступить с позиций в районе Курахово, но пока не получили приказа. Также Financial Times сообщило, что украинское командование отправляет на фронт дополнительный медицинский персонал, ожидая тяжёлые бои в ближайшие дни и недели. Как отмечает FT, следующие несколько месяцев рассматриваются как критическая фаза конфликта. А американское издание The Wall Street Journal рассказало, что власти Украины из-за нехватки электроэнергии в стране решили разобрать Кураховскую тепловую электростанцию для ремонта других электростанций. «С приближением морозов Украина нашла самое быстрое решение — каннибализацию собственных энергетических объектов в ходе масштабной перестановки», — отметило издание. Так киевский режим пытается быстрее починить те объекты, которые ещё возможно отремонтировать. Решение о срочном разборе Кураховской ТЭС приняли весной, а демонтаж оборудования полностью закончили к концу лета. Гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК назвал разобранную станцию основным источником оборудования, отметив, что у властей страны «не было другого выбора». Издание The Wall Street Journal также сообщило, что Украина сталкивается с острой нехваткой электроэнергии на фоне неудач на поле боя. В публикации говорится, что нехватка электроэнергии представляет собой «серьёзное испытание» для киевских властей, в результате которого была нарушена работа многих предприятий, а в дальнейшем длительные отключения электроэнергии могут сделать города Украины непригодными для жизни, что приведёт к ещё большему оттоку населения.

В 2014 году владелец Кураховской ТЭС, бывший донецкий олигарх Ринат Ахметов финансировал нацистский батальон «Донбасс» (признан в РФ террористической организацией), который базировался на территории Кураховской ТЭС. Сейчас под контролем России в ДНР находятся три ТЭС — Старобешевская, Зуевская и Светлодарская. Ещё одна, Славянская ТЭС, пока подконтрольна Украине.

Бои за Кураховскую ТЭЦ ожидаются напряжённые, здесь расположена промзона с мощными укреплениями. Чтобы замедлить продвижение российских войск, украинцы взорвали дамбу Кураховского водохранилища. При этом как минимум 10 солдат ВСУ погибли из-за подрыва Киевом дамбы, оказавшись в ловушке. По данным объективного контроля, украинские позиции быстро ушли под воду. Затопленными также оказались подвалы, где, предположительно, могли укрываться мирные жители ближайших к Курахово населённых пунктов.

Российские военкоры тоже прогнозируют скорое падение Курахово. Подполковник ЛНР Андрей Марочко заявил, что группировка ВСУ попала в несколько огневых мешков российских сил на кураховском направлении в зоне специальной военной операции. «Украинские боевики пытаются выйти, и они уже отрезаны от полноценного снабжения возле Курахово». Военный корреспондент Юрий Котенок рассказал подробности боёв: «Наши вклинились между Константинопольским и Успеновкой. Надеюсь, что нам удалось закрепиться. Также идём навстречу и продавливаем с северной части, зачищаем село Дальнее. По первичным данным, ВСУ оставили некоторые позиции и начинают выходить, но нужно подтверждение. В Курахово идут бои, и противник не способен удержать хоть как-то позиции, постоянно откатываясь при малейших напорах пехоты. Причины очевидны, и это не отсутствие личного состава, а деморализация. После зачистки Ильинки, подошли к Новой Ильинке, противник очень ослаблен. Также поступает информация об освобождении п. Дальнее на Кураховском направлении. Ночью ВС РФ проводили зачистку. Следующая цель на этом участке — Успеновка».

Тем временем на севере Донецкой области украинские вояки терпят поражения возле города Часов Яр. За минувшие сутки наши бойцы продвинулись как в самом городе, так и на его северном фланге. Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников сообщил, что на южном фланге близок к падению плацдарм ВСУ в районе Клещеевки: «Похоже, что клещеевско-андреевский плацдарм держится последние дни. 1,5 года держать то, что уже давно разрушено — это сверхчеловеческие усилия». Он считает, что это ухудшит позиции ВСУ не только в самом Часовом Яре, но и в направлении города Константиновка. После сдачи клещеевского плацдарма, гарнизон ВСУ в самом Часов Яре падёт. Такую же оценку выдал и обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке. Он сообщил, что российские войска в Часов Яре уже подошли к центру города: «И, если мы посмотрим на местность вокруг, не похоже, чтобы повсюду вокруг были готовые к бою украинские солдаты».

Продвижение бойцов армии России признал боец ВСУ с позывным Мучной. «По Часов Яру: россияне смогли закрепиться в центральной части и вышли к окраинам огнеупорного комбината, сейчас это ключевая точка обороны. Если мы здесь просядем — это будет конец обороны города!», — рассказал он, добавив, что российские военные теснят подразделения ВСУ и на торецком (дзержинском) направлении в районе шахты Центральной. По его словам, это ключевой опорный пункт украинской армии, потеря которого грозит обвалом линии фронта.

Пока украинские вояки рассуждают, куда им отступать, продолжается давление российских войск и на горловском направлении в районе города Дзержинск (переименован Украиной в Торецк). Взятие здесь посёлка Нелеповка в Донецкой народной республике позволило облегчить наступление российских войск на Дзержинск, об этом рассказал командир батальона «Шторм» 9-й мотострелковой бригады 51-й армии РФ с позывным Хан. «Освободить его нужно было, чтобы лишить возможности украинцев ударить во фланг нашей группировке, наступающей на Дзержинск, и бить по Новгородскому (Нью-Йорк). К тому же в Нелеповке стояли «азовцы» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Шанс добраться до них всегда усиливает азарт», — сообщил командир. «Хан» также рассказал, что каждый километр дается бойцам ВС РФ с трудом, а солдаты в течение нескольких недель по ночам выводили беженцев из посёлка под огнем украинских беспилотников и артиллерии.

Между тем, ВСУ не оставляет попыток отбить утраченные позиции. По сообщениям российского Минобороны, в последние дни отражены три контратаки штурмовых групп 14 механизированной бригады ВСУ и бригады нацгвардии. До этого были отражены 11 контратак штурмовых групп 23, 151 механизированных, 71, 152 егерских бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. В ходе боёв российские подразделения улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 54 механизированной, 10 горно-штурмовой, 81 аэромобильной, 79 десантно-штурмовой бригад ВСУ и 124 бригады теробороны в районах населённых пунктов Северск, Дроновка, Андреевка, Анновка, Дачное и Курахово ДНР. В результате решительных действий освободили п. Новоалексеевка Донецкой Народной Республики.

В целом, всё чаще украинские пропагандисты, политологи и эксперты начали признавать, что вернуть Донбасс вряд ли получится. «Давайте говорить откровенно: Украина не сможет в ближайшее время вернуть территории, военным путем тем более. Второе – на тех территориях нас не ждут. Люди, которые живут сегодня в Донецке, в Луганске и так далее, в большинстве своем, начиная с 14-го года, а особенно с 17-го года, когда просто-напросто были обрублены все экономические отношения между Украиной и неподконтрольными территориями, когда было перекрыто сообщение и прочее с этими республиками, они не живут по киевскому времени, не ориентируются на Киев. Выросло целое поколение людей, которые уже не знают, что такое Украина или смутно помнят, что это. Нас там действительно не ждут. И эфемерные заявления, что мы расширим наше, дойдем до границ 91-го года – это шапкозакидательство и абсолютная ложь. Мы не вернем ни Крым, ни Донбасс», – резюмировал политолог Кость Бондаренко.