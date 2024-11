Наш дорогой Дональд Фредович…

Игороь Николайчук, Центр специальных медиаметрических исследований

По моему личному мнению, 45 и 47 президент США Дональд Фред Трамп доказывает факт появления новой тенденции в мировой политике. Через сто с лишним лет после рождения массового общества и через сто лет после появления массовой культуры родилась и окрепла массовая политика. Главное здесь то, что власть перестала быть сакральной, привязанной к отстраненным от суеты мира и изолированным от «почтенной публики» аристократам, пламенным революционерам, загадочным масонам и пр. Она даже, эта самая власть, уже и не очень ясно выражает «чьи-то интересы». В нынешних условиях пусть и несистемным лидерам нации нет необходимости быть по типажу героями, лихими полевыми командирами, носителями светлых или темных идеологий, но обязательно шоуменами, играющими персонажей бесконечных американских патриотических сериалов и комиксов, где под видом простых смертных (впрочем, в моде и костюмированные) выступают сугубо положительные супермены из какой-то параллельной реальности. Это как бы выражает чаяния народа:

«Мы добрых граждан позабавим

И у позорного столба

Кишкой последнего попа

Последнего царя удавим».

Дональд Трамп является одним из первых и на сегодняшний день самым ярким представителем масс-политики. Его еще пытаются подать в оправе классических элитных «демократических выборов», но на самом деле такие процедуры уже отжили свой век. Выбирают эмоции, которые как в поп-музыке трансформируются в вибрирующие рейтинги хитов. Я много чего читал про выборы в западной прессе, но то, что заявил американский комик и телеведущий Джо Роган (Joe Rogan) в своем подкасте после «дебатов» «хрестоматийного» Байдена и «антисистемного» Трампа вытолкнуло меня за границы обычной политической риторической практики: «Посмотри на его (Байдена) грёбанную улыбку, чувак. Это как когда твой ребенок женится. <…> Посмотрите на Трампа. Он выглядит как дерьмо. Но всем плевать. Все его любят».

Вышло так, что следить за Дональдом Фредовичем мне пришлось с того момента, как он вступил в бой с – Хилари Клинтон. Тогда был запущен фейк, что Трамп является другом Путина, что Трамп любит Россию, что «кремлевские тролли» «вмешались» в американские выборы и обеспечили победу безбашенного отельера, что Трамп фашист и пр. За весь период первой легислатуры Трампа я не отследил ни одного его позитивного высказывания о Путине и России, ни одного шага нам навстречу. Зато атаки на наш бизнес в виде санкций, выворачивания рук нашим торговым партнерам и пр. – пожалуйста. Но в российском экспертном сообществе творилось что-то непонятное и неожиданное. Эти флюиды через СМИ перекинулись и в наш социум. Пышным цветом расцвели надежды, что президент США поможет так или иначе решить наши проблемы. Общественное сознание впало в когнитивный диссонанс: существуют две Америки, одна привычная, ‑ враги, пиндосы, другая добрая Америка Трампа, которой россияне готовы дать покачать на руках своих младенцев.

В апреле 2019 г. мы провели исследование популярности по российским градам и весям 45-го президента США. Зацикленность российского социума на российско-американских отношениях предопределила тот факт что востребованность фигуры Трампа в РФ оказалась высочайшей. Трамп в России был гораздо «народнее» Аллы Пугачевой. За указанный месяц в России было 340 тыс. запросов по фразе «Трамп». В пик за июль 2018 г. – 1,3 млн. Американский президент, находясь в должности, был одной из главных морфоскульптур ментального ландшафта россиян.

Сегодня мы повторили опыт. Результат повергает в шок. Общее число показов по фразе «Трамп» за период с 19.10.2024 по 19.11.2024 составило 5714560. Из Москвы – почти 1 млн. запросов. Первенство по относительной популярности держит Питер: 119% от средней. Даже в Грозном 110%. В соцсетях имеем ожидание второго пришествие Трампа как Мессии.

Разумеется, ученые не оставили без внимания фактор перестройки избирательно-политических форматов. Был введен термин «трампизм». Авторитетнейший политолог, руководитель Французского института международных отношений Тьерри де Монбриал (Thierry de Montbrial), однозначно относит «трампизм» к политически течениям. По его мнению, необходимо делать различия между Трампом как человеком, как личностью, и трампизмом как видом политики: «Под трампизмом я понимаю не тенденцию к изоляционизму, а тенденцию к ограничению понятия «национальные интересы», к их более узкому понятию».

Можно сказать, что ученый попал в точку. Вот самый убедительный пример. В основе дипломатии и использовании мягкой силы США, особенно при Байдене, лежит установка, что «продвижение свободы и демократии и защита прав человека во всем мире являются центральными задачами внешней политики США». Впервые в XXI в. только в концептуальных документах администрации Трампа упор был сделан не на демократию, международный порядок и права человека, как, например, при Клинтоне, Обаме и Байдене, а на конкретных вещах, касающихся конкретного человека: Protect the American People, the Homeland, and the American Way of Life – защищать американцев, Родину, американский образ жизни; Promote American Prosperity – содействовать процветанию Америки.

Президент-элект Трамп быстро собрал команду, которая сможет продолжать политику трампизма даже если он по старости и болезням должен будет отойти от дел. Это команда масс-политиков, рожденная американской масскультурой. Постулатами последней является то, то США могут спасти только упертые в патриотизм, прошедшие огонь и воду морпехи. А всякие там спецслужбисты, конгрессмены и производители оружия однозначно сволочи. Вот, например, «зеленый берет» (бывших не бывает!) и телеведущий Майк Уолтц (Mike Waltz), кандидат на пост советника главы государства по национальной безопасности уже заявил, что выступает за принуждение России к переговорам по урегулированию на Украине с помощью «реальных санкций» против энергетической отрасли».

А мы все про добренького Трампа. Нас ждут непростые времена.