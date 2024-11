США: с кем пойти в разведку?

Игорь Николайчук, Центр специальных медиаметрических исследований

По моему личному мнению мы, россияне, как-то чересчур серьезно, даже эмоционально тяжеловато, с переживаниями и придыханиями относимся к перипетиям американской внутренней политики. Время сейчас такое, что в западном обществе (и не только) восходит креативный класс. Для него в политике важно не выражение чьих-то интересов (это осталось в модерне), а самовыражение. Визуально, толстый буржуй в цилиндре, сидящий на мешке с золотом сметен клоуном с красным носом и в рыжем парике. У него вместо программ, идеологий и лозунгов только реприза «А вот и я-яа-а-а-а!!!». Здоровое дитя масскультуры.

Начнем дальнейшие рассуждения с того утверждения, что масскультура есть предприятие коммерческое. Ее продукция и артефакты должны выгодно продаваться, «иметь успех». Содержание и форма должны быть настроены на массовую аудиторию и (главное) делать продукцию хорошим рекламоносителем. Немного из культурологии. Основная масса кинозрителей в США это афроамериканцы, ну еще латиносы. Публика достаточно криминогенная. Для них снимают массу полицейских боевиков, где негры не только герои, но и начальники, а белые чаще всего преступники. Конечно, суперпопулярны ситуации, когда чернокожий и белый напарники, там в отношениях паточная толерантность. Второе место по посещаемости держат итальянцы. Этим подавай культурные корни, этническую самоидентификацию. Припоминаем «Крестного отца». Там негров нет вообще. То же самое и в ранних лентах с Сигалом. На третьем месте евреи. В фильмах про семейство Факеров нет ни одного афроамериканца и ни одного итальянца.

Копаем глубже. Классика масскульта фильм «Великолепная семерка» 1960 г. Благородные ковбои спасают несчастных мексиканцев от бандитов. Все ковбои подчеркнутые англосаксы. Бритый «под Котовского» Юл Бринер потомок богатого русского купца из Владивостока. В крохотной эпизодической роли засветился какой-то русский эмигрант Соколов. Негров нет от слова «совсем». Берем дрянной римейк «Великолепной семерки» 2016 г. Вожак уже негр. В рядах ковбоев китаец и индеец, ну и так далее. Что делать, требования массовой культуры очень пластичны во времени. Вот у нас раньше в военном кино центром «духовного притяжения» для солдат был коммунист-политрук, а теперь православный батюшка. Ну и ладно.

На днях появился бесполезный, но очень занимательный опрос службы YouGov по поводу «одобрямса» населением США назначенцев президент-электа Трампа: госсекретаря Марко Рубио, министра здравоохранения и социальных служб Роберта Ф. Кеннеди-младшего, директора Национальной разведки Талси Габбард, министра обороны Питера Хегзета, генерального прокурора Мэта Гетца. Скажем прямо, американцы к госсекретарям и министрам здравоохранения равнодушны – чиновники, «белые» клоуны. А вот силовики и судейские по законам масс-политики должны быть контрастны, «рыжими».

Здесь вне конкуренции Талси Габбард: 42% одобряют, 33% не одобряют. Это отличный результат. Но ее на этот «вкусный» массмедийный пост и выбирали, тщательно следуя канонам сериалов американской масскультуры. Ну, во-первых, она женщина. Начальники разных разведок женского пола в патриотическом кино США это просто стандарт. Но там, по законам жанра, заведующая «шпиёнами» должна быть очищена от всего женского и быть негритянкой. Тут вспоминаем мем про то, что в СССР секса нет. Но вот свеженький эпизод из фильма. Капитан ударного авианосца (5 тыс. человек экипажа, половина в реале женщины) на вопрос о возможных интересных ситуациях чеканно отвечает: «На моем корабле секса нет!». Во-вторых, Габбард как бы не белая, но и не черная (к Трампу афроамериканцам лучше не соваться). По анкете она имеет самоитянские (полинезийские) корни. Может, ее предки Миклухо-Маклая знали! В-третьих, она кришнаитской веры. Верит глубоко и искренне. Еще родители приучили. Вообще-то на этой должности, если следовать масскульту, лучше быть мусульманкой, именно они готовы почему-то за США, новую родину умереть, но опять для Трампа это перебор. Главное, что не христианка. Стала первым конгрессменом индуистского вероисповедания в истории США. Присягу принесла на «Бхагавад-гите как она есть». Потом подарила этот экземпляр премьер-министру Индии Нарендре Моди. В-четвертых, она пожертвовала политической карьерой в свое время ради военной службы. Это вообще классика. В звании специалиста отправилась добровольцем в Ирак, где в течение года служила в медицинской роте 29-го вспомогательного батальона 29-й пехотной бригады Армии Национальной гвардии штата Гавайи. Медики в горячих точках это иконы для простых американцев. Но Талси знала законы жанра. Она перешла в спецназ ВДВ и кончила службу специалистом по гражданским делам и психологическим операциям (курсив мой - авт) в звании подполковника. В-пятых, она против всех войн и вмешательств, которые сегодня поддерживают проклятые демократы. Здесь Сирия, Иран, Украина. Читатель, зацени следующее. В своей книге, вышедшей в 2024 году, «Из любви к Родине: Оставьте Демократическую партию позади» (For Love of Country: Leave the Democrat Party Behind) она написала, что администрация Байдена «подло использует украинский народ в качестве пушечного мяса» в прокси-войне против России». Наконец, в-шестых, она с 2022 г. политический комментатор и бывший (теперь) журналист телеканала Fox News. Браво, Талси! Да сам Штирлиц бы за тебя проголосовал! Приезжай в Россию, возложишь цветы к его памятнику в Ясенево.

Из профессионального интереса посмотрел, какова популярность Габбард в России. В Яндексе за последний месяц было 51,9 тыс. запросов. Это, разумеется, не ажиотаж, но чувствительно. Конечно, основная масса интересантов из Москвы (индекс относительной популярности запроса равен 165%) и Питера (152%). Выяснилось, что гавайкой интересуются также резиденты баз ВМФ РФ: Севастополь (168%), Мурманск (134%), Калининград (121%). Для справки, за это же период по запросу «Нарышкин» было 39,2 тыс. показов, «Примаков» 102,4 тыс.

Все это идеально соответствует ситуации. У нас политики это нормальные политики. У «них» политики это уже те, кто «весь вечер на арене». При этом никто у нас не сомневается, что назначенцы Трампа достойные и компетентные люди, которые с честью и пользой будут служить своей великой стране и ее великому народу. Мы просто отметили нюансы.