Оксфордский словарь выбрал слово 2024 года

Оксфордский словарь английского языка выбрал существительное "брейнрот" (brain rot, дословный перевод - гниение мозга) в качестве слова 2024 года. Об этом информировала пресс-служба издательства Оксфордского университета Oxford University Press.

Согласно определению словарем слова "брейнрот" - это "предполагаемое ухудшение ментального или интеллектуального состояния человека, часто рассматриваемое как результат чрезмерного потребления материала, который считается тривиальным или примитивным". В пресс-службе обратили внимание, что за последний год это слово стали искать в словаре на 230% чаще, чем ранее.

Отмечается, что впервые использование слова "брейнрот" было зафиксировано в 1854 году в книге американского писателя Генри Дэвида Торо (1817-1862) "Уолден, или жизнь в лесу" (Walden; or, Life in the Woods).

Слово года было выбрано экспертами Oxford University Press с учетом онлайн-голосования. Всего на выбор были представлены шесть слов. Помимо "брейнрот", это прилагательное "демьюр" (demure), существительное "слоп" (slop) и существительное "лор" (lore). В короткий список также вошли существительные "ромэнтези" (romantasy) и "дайнамикпрайсинг" (dynamic pricing).

В 2023 году словом года по версии Оксфордского словаря стало существительное "ризз" (rizz), обозначающее "стиль, шарм или привлекательность". Ранее Кембриджский словарь английского языка назвал глагол "манифестировать" (manifest) словом 2024 года.