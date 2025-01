"Сегун" получил премию "Золотой глобус" в категории лучший драматический сериал

© EPA-EFE/ NINA PROMMER/ТАСС

Премии "Золотой глобус" в категории "Лучший драматический сериал" удостоена драма "Сегун" о феодальной Японии. Трансляцию церемонии 5 января ведет телеканал CBS.

За победу в данной категории также состязались "День Шакала" (The Day of the Jackal, 2024), "Дипломатка" (The Diplomat, 2023), "Мистер и миссис Смит" (Mr. & Mrs. Smith, 2024), "Медленные лошади" (Slow Horses, 2022) и корейский сериал "Игра в кальмара" (Squid Game, 2021), второй сезон которого вышел в декабре 2024 года.

Актер Хироюки Санада, исполнивший в "Сегуне" роль Ёси Торанага, получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в сериале.

В США премия "Золотой глобус", ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает лишь "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года более чем в 20 номинациях.