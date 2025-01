Проект Netflix "Олененок" получил "Золотой глобус" как лучший мини-сериал

© EPA-EFE/ NINA PROMMER/ТАСС

"Золотой глобус" в категории "Лучший мини-сериал присужден проекту стримингового сервиса Netflix "Олененок" (Baby Reindeer, 2024). Трансляцию церемонии награждения 5 января вел телеканал CBS.

В данной категории "Олененок" обошел в том числе мини-сериалы Netflix "Рипли" (Ripley, 2024) и "Монстры: история братьев Менендес" (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, 2024), проект HBO MAX "Пингвин" (The Penguin, 2024).

Актриса Джессика Ганнинг получила "Золотой глобус" за лучшую роль второго плана в сериале.

В США премия "Золотой глобус", ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает лишь "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года более чем в 20 номинациях.